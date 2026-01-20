La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años

Los restaurantes de carretera han 'salvado' el viaje a muchas personas que no aguantaban más conduciendo sino realizaban una pequeña parada para llenar el estómago. Hay algunos bares situados en áreas de servicio de las principales autopistas y carreteras de Aragón que llevan muchísimos años dando un buen servicio y cocinando unas buenas raciones tradicionales que han dejado un gran recuerdo entre los viajeros.

Uno de los restaurantes de carretera más famosos en toda la comunidad ha decidido bajar la persiana de forma definitiva tal como ha comunicado en su perfil de redes sociales en las últimas horas. Se trata de un clásico de la A-23 en el tramo entre Zaragoza y Huesca donde a lo largo de los años han parado miles de personas de fuera de Aragón camino del Pirineo o incluso Francia.

El restaurante Canuhé situado a pie de autovía en el área de servicio del mismo nombre en el municipio de Gurrea de Gállego cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo sábado 24 de enero. "Les informamos que el restaurante de Canuhé permanecerá cerrado de forma permanente a partir del 24-1-26. Esta semana de lunes a viernes, las comidas se servirán hasta las 16.00 horas y permanecerá abierto hasta las 17 horas", se puede leer en un cartel colgado en la puerta del área de servicio oscense.

"Agradecemos de todo corazón"

Este establecimiento, que lleva más de dos décadas en funcionamiento, ofrecía a diario un menú casero con productos de proximidad donde primaban los platos tradicionales de Aragón. Además, también se servían contundentes almuerzos y cenas que han hecho las delicias de los camioneros durante tanto tiempo. "La dirección y su equipo agradecemos de todo corazón lo que nos habéis demostrado en estos 25 años: confianza, fidelidad y respeto. Pedimos disculpas por las molestias que podamos ocasionarles. Gracias por todo, os echaremos de menos", culmina el mensaje de despedida del Restaurante Canuhé.

El restaurante Canuhé cerrará sus puertas en los próximos días / CANUHÉ RESTAURANTE

A pesar del cierre del restaurante, el área de servicio Canuhé de Gurrea de Gállego seguirá activa con su venta de carburantes, tienda de conveniencia, parking vigilado y duchas. Muchos vecinos de la localidad y viajeros que han estado alguna vez en el mítico establecimiento de la A-23 han querido despedirse de la actual gerencia. "Muchas gracias por vuestros servicios, ha sido un placer compartir tantos años con vosotros, gran profesionalidad y entrega. Os deseo lo mejor y que disfrutéis de esta nueva etapa", ha afirmado un antiguo cliente.

Cabe recordar que Bar-Restaurante Canuhé ha logrado tener 4,1 en Google Maps con casi 1.900 reseñas destacando la calidad de los bocadillos, el menú del día y el servicio de los trabajadores. Con este cierre, la A-23 pierde uno de los mejores restaurantes de carretera y ya no es posible comer a pie de autovía en los trayectos entre Zaragoza y Huesca.