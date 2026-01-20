Acto franquista en Zaragoza: un sindicato educativo exige "rescindir" el contrato del colegio que albergó la conferencia de la fundación Francisco Franco

La celebración de un acto franquista en un colegio concertado de Zaragoza ha provocado un sinfín de reacciones adversas. Este martes el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado por escrito a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, rescindir la financiación pública del colegio San Vicente de Paúl, en Zaragoza, tras haber salido a la luz que cedió sus instalaciones para celebrar un acto público organizado por la fundación Francisco Franco, en el que se exaltó la figura del dictador. La entidad considera “inadmisible que un centro sostenido con fondos públicos ataque los valores constitucionales” y recalca también que este caso muestra “dónde se da realmente el adoctrinamiento a los alumnos”.

La celebración de esta conferencia, según denunció la coordinadora antifascista de Zaragoza, tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, después de su suspensión previa en un hotel por su contenido. Sin embargo, la dirección del centro prestó su espacio para que expusieran su discurso los representantes de la fundación, pese a que se encuentra en trámite de disolución por incumplir la ley de memoria democrática y son sobradamente conocidos sus alegatos contra la democracia, la igualdad de género o los derechos LGTBI.

En la conferencia, difundida por la propia organización franquista en su página web intervinieron el presidente de la asociación, el general Juan Chicharro Ortega, el agitador Eduardo García Serrano y un sacerdote identificado como Juan Antonio. Entre los asistentes se encontraba el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac.

Tras solicitar una investigación por parte de Inspección Educativa, el sindicato ha reclamado la revocación del concierto con la orden propietaria, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, si se ratifican los hechos. Además, insta a la consejería de Educación a velar por el cumplimiento del artículo primero de la ley orgánica de educación, el cual vincula la actividad docente a los valores de la Constitución y al respeto de las libertades que esta reconoce.

Apostar por la educación pública

La entidad ha incidido en que el argumento del Ejecutivo autonómico de que la defensa de que la ideología "quede fuera de las aulas" tiene que demostrarse "en actos” y no puede soslayarse la gravedad de un suceso que, además, “muestra la necesidad de apostar por la educación pública frente al impulso de la colaboración con centros privados que defiende el Gobierno de Aragón”.

Desde la consejería de Educación detallan que los centros concertados cuentan con autonomía organizativa y de gestión, especialmente en lo relativo al uso de sus instalaciones fuera del horario lectivo. Por eso explican que el departamento "no autoriza ni supervisa actividades ajenas al proyecto educativo" que se desarrollen fuera del horario escolar y que no formen parte de la programación del centro. Por tanto, inciden en que la responsabilidad sobre la cesión de espacios recae exclusivamente en la titularidad del centro.

Por su parte, el sindicato señala que los conciertos educativos “sirven, en un gran número de casos, para generar una clientela laboral y política con un claro sesgo ideológico y trasvasan el dinero de los impuestos ciudadanos al beneficio de las empresas privadas, sin ofrecer buenos servicios”. Así, ha reivindicado la educación pública “como la mejor garante de la calidad, la igualdad y los valores de libertad”.