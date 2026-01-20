¿Cómo afectan al tráfico las tractoradas convocadas esta semana en Aragón?

Los tractores aragoneses volverán a las carreteras y a las calles esta semana. La firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, denuncian, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector primario, que considera que son los "paganos" de este pacto comercial que llevaba negociándose un cuarto de siglo y que se ha acelerado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es por ello que agricultores y ganaderos han convocado dos manifestaciones, independientes y paralelas, para este viernes en Zaragoza y su entorno más próximo.

La primera que fue anunciada lleva el sello de AEGA, la asociación que agrupó a los 'espontáneos' que se manifestaron, entre otros sitios, en el Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. En este caso, hay convocado un corte de varias horas en la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro, que comenzará el próximo viernes 23, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de los comicios del 8F en la comunidad.

Inicialmente iba a ser el miércoles e iba a durar 48 horas, pero el luto nacional y la falta de permisos han provocado un aplazamiento. Desde AEGA, que están a la espera del ok de la Delegación del Gobierno, todavía no han aclarado a qué hora comenzarán los bloqueos, aunque su idea inicial pasaba por hacerlo a las 10.00 horas, y tampoco han especificado si esta nueva convocatoria también durará 48 horas (es decir, hasta el domingo) o será más reducida. De llevarse a cabo, el corte comprometería seriamente el tráfico en ese punto estratégico de la vía, a menos de 30 kilómetros de la capital aragonesa.

Imagen de una de las tractoradas que cortaron las carreteras aragonesas en 2024. / Efe / Toni Galán

Precisamente, esta manifestación coincidirá con la anunciada por las cuatro organizaciones agrarias de la comunidad, UAGA, UPA, Asaja y Araga, que también iba a producirse el miércoles y que ha sido igualmente aplazada al viernes, en señal de "respeto" a las víctimas y sus allegados del accidente de tren de Adamuz. Por tanto, finalmente coincidirá con el inicio de la campaña electoral, algo que las organizaciones preferían evitar.

El viernes, bloqueo en Zaragoza

En cualquier caso, los sindicatos agrarios ya han anunciado que la marcha se mantiene exactamente igual que la que estaba programada. Los tractores se concentrarán a la entrada de Zaragoza, en función del punto de la comunidad desde el que procedan, en torno a las 9.00 horas. Su previsión es entrar a la ciudad, principalmente por el Puente de Santiago, y llegar a las 11.00 al céntrico paseo Independencia, donde aparcarán durante varias horas para comenzar una caminata hasta San Pedro Nolasco, primero, y hasta la Delegación del Gobierno en Aragón, después.

Entre las 15.00 y las 16.00 horas del viernes, los agricultores regresarán a sus tractores y abandonarán Zaragoza por el paseo María Agustín, para pasar por las puertas del Pignatelli, y por las Cortes de Aragón, antes de dejar definitivamente la capital aragonesa y regresar a sus pueblos de origen. Es decir, habrá un bloqueo generalizado en el centro de la ciudad durante prácticamente la mitad de la jornada.