Alvise y SALF: de su 'performance' en Zaragoza a utilizar un delirante escudo de Aragón en redes

Una ola reaccionaria está creciendo en la política mundial a pasos agigantados y bajo ese paraguas hay ultras que buscan sacar tajada. No les hace falta ni un programa político trabajado, ni implantación territorial ni cualquier práctica interna mínimamente democrática. El último producto es el del agitador ultra Alvise Pérez y su formación Se Acabó la Fiesta (SALF): basta un líder con carisma, un equipo detrás que despliegue una estrategia visceral en redes sociales y tener pocos complejos.

Investigado por acosar a dos eurodiputados de su formación y revelación de secretos -publicó datos personales sobre ellos en su canal de Telegram-, tiene abiertos otros 3 procesos judiciales abiertos: presunta financiación ilegal del partido, presunto acoso en redes a la fiscal delegada de delitos de odio y por la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad.

Nada de lo mencionado y otras tantas campañas de bulos y hostigamientos parece importar para sus seguidores. Un ejemplo se vivió este domingo en Zaragoza con un acto de precampaña electoral a las elecciones autonómicas -a las que se presenta por primera vez- que se celebrarán en Aragón el próximo 8 de febrero. El lugar elegido fue el World Trade Center (WTCZ) de la capital donde un abarrotado auditorio recibió al líder, Alvise, profiriendo insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un resumen perfecto de lo que fue su mitin, convertido en una performance con un juramento por España como colofón final. Ese juramento parece ser una tradición impostada tras la traición de sus dos europarlamentarios que le salieron rana. Antes, el acto discurrió entre la falta de propuestas centradas en Aragón, los ya clásicos mensajes de la ultraderecha, ataques e insidias hacia la candidata del PSOE, Pilar Alegría, bulos negacionistas y conspiranoicos y más insultos dedicados a Sánchez. Puedes leer la crónica completa aquí.

El delirante escudo de Aragón

Pocos complejos muestran Alvise y SALF, valga la redundancia. A la nula elaboración de un ideario político con un mínimo trabajo detrás y que supere los simples eslóganes se le suma el poco pudor a la hora de tratar de tapar sus debilidades territoriales.

Valga como prueba una anécdota que ha trascendido recientemente sobre la cuenta de SALF Aragón en la red social X, creada en noviembre de 2025. A la foto de perfil de la ya clásica ardilla con la careta popularizada por la película V de Vendetta le precede una imagen de encabezado donde la bandera de la comunidad, como poco, es surrealista.

Bandera de Aragón de la cuenta de SALF Aragón en X / @salfaragon

En el delirante escudo no hay ni un solo cuartel que se salve. Ni rastro la cruz latina de gules encima de la ¿encina?, tampoco de de la cruz de plata o la cruz de San Jorge con las cuatro cabezas y una mala (y poco precisa, tampoco en ubicación) representación de los palos de gules, que se quedan en la mitad, sobre el fondo dorado.

Tanto es así que incluso el diputado y candidato de Chunta Aragonesista a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, no ha podido dejar pasar la ocasión para comentarla. "El mítico escudo de aRagHbpn", escribió con sorna este pasado lunes en su cuenta de X.