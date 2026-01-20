La anomalía de los fondos de inversión en el campo: el Gobierno de Aragón solo considera como tal a Prunus Nuts... con matices

El desembarco paulatino de los fondos de inversión en las explotaciones agrícolas aragonesas sigue preocupando a los agricultores, que ven en ellos el símbolo de un modelo que amenaza con acabar con el desarrollo tradicional de la actividad del sector primario de la comunidad. Muchos han sido los anuncios que han ido sucediéndose en los últimos tiempos, con la llegada de un grupo de capital británico, Cibus Capital, como uno de sus mejores paradigmas.

En su caso, Cibus arribó al territorio hace, al menos, más de dos años, aunque este tipo de operaciones siempre son complicadas de cuantificar y delimitar. Los británicos trabajan en Aragón con una de sus filiales, Prunus Nuts, que se dedica a comprar grandes porciones de terrenos de regadío para el cultivo de leñosos, principalmente almendras, aunque en los últimos meses han diversificado su cartera y ya trabajan el pistacho en algunas explotaciones de las Cinco Villas, una de las comarcas donde más presencia tienen.

Ahí, este fondo británico opera especialmente en la capital comarcal, Ejea de los Caballeros, con no menos de 600 hectáreas de almendros, mientras que en una finca de más de 150 hectáreas cultivables en Sofuentes, en el término municipal de Sos del Rey Católico, han apostado por el pistacho. Asimismo, en otras localidades como Pina de Ebro, Prunus Nuts se vio salpicado por la polémica por no cumplir la normativa ambiental y desarrollar decenas de hectáreas más de las permitidas, provocando además inundaciones en campos aledaños.

Esta situación llevó al Gobierno de Aragón a tomar cartas en el asunto y, tras constatar las irregularidades, la empresa se expone a una sanción de entre 200.000 y dos millones de euros y, en el peor de los casos, la inhabilitación para desarrollar su actividad entre uno y dos años. Curiosamente, fuentes de la consejería de Agricultura explican a este diario que solo consideran como fondo de inversión puro con presencia en la comunidad a Cibus Capital. Es decir, a Prunus Nuts, pese a que no tienen la cuantificación de cuantas hectáreas manejan en total, al ser operaciones de compraventa privadas.

Los matices

Aunque, eso sí, ponen matices a esa afirmación. Principalmente, por la opacidad en la forma de operar de este tipo de inversores, que buscan rentabilizar su líquido con cierta rapidez e incluso pagan la hectárea al doble de su valor de mercado, lo que les permite expandirse con mayor celeridad. Además, desde el Pignatelli reconocen que es probable que existan otros fondos con participación en algunas empresas agrícolas, pero nuevamente esa dificultad para delimitarlos complica una mayor concreción.

Un campo de almendros en Aragón en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Del mismo modo, también resulta difuso discernir entre un fondo de inversión y una gran empresa. E incluso las compañías que operan en Aragón a gran escala tienen distintos métodos. Por ejemplo, está el caso de Lizardagro, una empresa agroalimentaria propiedad de la familia Entrecanales, dueña de Acciona, que gestiona explotaciones de almendros en la comunidad desde hace años, aunque en su caso no compran las fincas, sino que las alquilan "a precio de mercado", según defendían desde la compañía a este diario hace un año. Con todo, cuentan con más de 4.000 hectáreas y 150 empleados.

Sea como fuere, Aragón ha despertado el apetito inversor de un tiempo a esta parte. Los fondos y las empresas llegan atraídos por varios factores como la disponibilidad de grandes fincas, las escasas restricciones hídricas o el bajo precio de la tierra, ya que la aragonesa es la segunda comunidad de España más barata tras Extremadura.