Arranca la huelga de educación en Aragón con caceroladas en los centros: "Dinero público para la pública"
Varios centros han comenzado la jornada con caceroladas a primera hora de la mañana y, a las 10.00 horas, la comunidad educativa se concentrará frente al edificio Pignatelli de Zaragoza
Arranca la huelga educativa en Aragón. Al ritmo de cacerolas y pitidos, familias, alumnos y profesores se han concentrado a las puertas de algunos centros públicos de la comunidad para dar el pistoletazo de salida a esta primera jornada de paros que ha convocado CGT para rechazar dos medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón: la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y la concertación del Bachillerato. A las 10.00 horas, la comunidad educativa se concentrará a las puertas del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Ejecutivo autonómico.
Entre los centros que han arrancado la jornada con caceroladas ha estado el CEIP Hispanidad de la capital aragonesa, donde desde los más pequeños hasta los mayores han levantado pancartas con mensajes como “La educación no se vende, se defiende” o “Dinero público para la pública”, lema este último de la huelga.
Ya este lunes comenzaron los primeros actos de protesta y, en algunos centros como el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza, las familias se encerraron para Mostar su apoyo a estos paros educativos que durarán hasta este jueves, 22 de enero. También hubo encierros en los institutos Domingo Miral y Pirineos de Jaca.
