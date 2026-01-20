Blackstone dará 3 millones a Calatorao para mejorar la red de agua de la que 'beberán' sus centros de datos

El debate sobre el agua es recurrente en los territorios donde aterrizan grandes proyectos de centros de datos, una inquietud que se extiende también a la energía por el consumo intensivo que requieren este tipo de instalacoines. Son inversiones milmillonarias y estratégicas para Aragón, pero se producen en una comunidad sensible al uso de un recurso crítico en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes. Ese pulso entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad acaba de sumar un nuevo capítulo en Calatorao (Zaragoza), donde el gigante estadounidense Blackstone impulsa un gran complejo de este tipo a través de su filial QTS.

En este contexto, el promotor ha decidido mover fichar y hace de la necesidad virtud en materia hídrica. La empresa, representada por la sociedad Calanza Inmuebles, ha firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento de esta localidad zaragozana con el objetivo de financiar la modernización y refuerzo de la red municipal de agua potable.

El acuerdo, vinculado al desarrollo del denominado proyecto Rhodes -declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón- no nace tanto de una carencia causada por el campus de datos como de una realidad previa. Según recoge el propio convenio, los problemas técnicos del sistema hidráulico de Calatorao existían con anterioridad y no se atribuyen al complejo tecnológico, aunque el ayuntamiento había expresado desde el inicio su preocupación por el efecto acumulativo que podía generar una actuación de esta envergadura. La solución pactada busca, por tanto, convertir la llegada del proyecto en una oportunidad para resolver una asignatura pendiente del municipio.

Aportación económica de la empresa

El acuerdo alcanzado por ambas partes establece que QTS (Blackstone) financiará las obras de mejora hidráulica con hasta un máximo de 3 millones de euros. El primer desembolso, de 300.000 euros, se realizará al inicio de las obras de urbanización de los centros de datos, mientras que el 90% restante se abonará de forma progresiva conforme se vayan ejecutando los trabajos y se certifiquen los costes.

El ayuntamiento asume el protagonismo en la ejecución de las obras hidráulicas. El convenio establece que el consistorio tendrá la consideración de promotor de las mismas a todos los efectos y asumirá la redacción de los proyectos, la licitación de los trabajos y, en su caso, las expropiaciones necesarias. La emprsa, por su parte, queda al margen de relaciones contractuales con terceros (contratistas, agentes de la edificación, expropiados o vendedores) y no asume responsabilidades civiles o laborales frente a ellos, que recaen “íntegramente” en la Administración local.

El convenio, que fue aprobado de forma definitiva por el ayuntamiento en el pleno celebrado el pasado 29 de diciembre, es fruto de los contactos que vienen manteniendo ambas partes para, entre otras cuestiones, identificar posibles medidas de colaboración y fomento de actuaciones sociales y económicas específicas a cargo del promotor que redunden en beneficio del municipio.

El consumo de agua del proyecto

El Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto Rhodes, que fue aprobado de forma inicial el pasado verano, puso cifras concretas al consumo de agua que tendrá el campus. Cuando las instalaciones funcionen a pleno rendimiento con los ocho centros de datos que se levantarán, el consumo estimado será de unos 701 metros cúbicos diarios de agua potable (256.000 al año), es decir, unos 701.000 litros diarios (256 millones anuales).

La cifra equivale prácticamente al consumo actual de agua que tiene este municipio de la comarca de Valdejalón, lo que supondrá duplicar la demanda actual del pueblo. En cualquier caso, el abastecimiento de la infraestructura de Blackstone está garantizado. La localidad dispone de una planta potabilizadora con una capacidad de 1.600 m³ al día, pero el ayuntamiento tiene ya prevista su ampliación en 800 m³ al día, lo que permitirá superar los 2.400 m³ diarios.

Según un informe municipal, esa mejora será suficiente para cubrir la demanda adicional del campus tecnológico, estimada en 700 m³ al día. No obstante, desde el consistorio destacan en ese mismo documento que esto requerirá de mayores inversiones en su infraestructura del ciclo del agua, por lo que sugieren al inversor que asuma esos incrementos de costes.

El trazado de la conducción de abastecimiento tendrá 9,5 kilómetros, con un cruce bajo la A-2 mediante un tubo de hormigón armado de 2,5 metros de diámetro, y contará con una estación de bombeo para salvar el desnivel hasta los depósitos de la parcela de Rhodes.

Según un informe municipal, esa mejora será suficiente para cubrir la demanda adicional del campus tecnológico, pero requiere de mayores inversiones. De ahí, el convenio de colaboraicón suscrito para las financiación de las obras.

De esta manera, el convenio permite blindar una mejora estructural de la red de abastecimiento, aliviar la presión financiera sobre el consistorio y ofrecer una respuesta tangible a las inquietudes vecinales. Además, se creará una comisión de seguimiento paritaria que supervisará tanto el cumplimiento del acuerdo como el desarrollo de las obras, un mecanismo pensado para evitar fricciones futuras y garantizar la transparencia.