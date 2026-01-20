El Colegio de Enfermería de Zaragoza cambia de rumbo: estos son los nuevos objetivos de su recién llegada presidenta

El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ya cuenta de forma oficial con una nueva Junta de Gobierno. Este martes, en la sede colegial, se ha procedido al acto institucional de entrega de acreditaciones por las que la Organización Nacional reconoce a Teresa Salamero y a su equipo como nueva Junta de Gobierno de la Organización Colegial Enfermera.

En un acto en el que se han dado cita casi un centenar de personas, Teresa Salamero ha querido mostrar un “profundo sentido de responsabilidad y gratitud” a la tarea encomendada por sus compañeras en las pasadas elecciones colegiales de noviembre de 2025.

“Este colegio no es solo una institución. Es, y debe seguir siendo la casa de todas las enfermeras. Un espacio común, vivo y abierto, en el que cada profesional se sienta parte escuchada y acompañada a lo largo de todas las etapas de su trayectoria profesional”, ha manifestado en sus primeras palabras como presidenta.

En su alocución, la presidenta ha tenido como principal convicción la idea que el Colegio “debe estar cerca de su realidad cotidiana, de sus preocupaciones y sus expectativas”. Por ello, Teresa Salamero ha manifestado que el primer objetivo y eje central de su mandato girará en buscar las fórmulas y herramientas adecuadas para “cuidar a los que cuidan”.

Para ello, la nueva Junta apostará por “una escucha activa y por una participación real”. “Queremos que el Colegio dialogue, que consulte y que construya sus decisiones junto a las enfermeras, porque solo así lograremos una institución sólida, representativa y verdaderamente útil.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ha recibido tras su intervención las palabras de ánimo y refrendo del presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, quién ha puesto a la Organización colegial nacional a disposición de Zaragoza.

Florentino Pérez ha manifestado que 2026 será un año clave para la profesión enfermera, ya que “la reforma del Estatuto Marco es una de las vías por la cuál la profesión enfermera dejará de ser un elemento o agente colaborador del sistema si no una pieza autónoma y protagonista del cambio en el sistema nacional de salud”.

Momentos antes del arranque del acto, el presidente nacional y la presidenta de Zaragoza coincidían en que la mejora de las ratios enfermera/paciente es uno de los principales temas a demandar a las autoridades sanitarias.

“Nos faltan más de 100.000 enfermeras en toda España, es por ello que buscamos conseguir que España llegue a la media europea. Es evidente que la falta de profesionales ya se está notando en el sistema, creo que la cronicidad no se tiene en cuenta a la hora de organizar los recursos y que ahora toda esta población está siendo absorbida por los servicios de Atención Primaria sin los debidos refuerzos”, ha manifestado Florentino Pérez Raya.

Además de por el presidente del Consejo General de Enfermería de España, la nueva Junta de Gobierno ha estado acompañada, por el secretario general de dicha Organización, Diego Ayuso Murillo.

Además, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha encabezado a la nutrida representación de la profesión enfermera aragonesa (directores generales; directoras de enfermería de diferentes centros públicos privados), así como responsables académicos de las universidades de la Comunidad (Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge); representantes de colegios profesionales sanitarios y miembros de las diferentes comisiones y secciones enfermeras de la Organización Colegial.

En el acto se ha querido tener un especial recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo. Antes de iniciar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Además, en su intervención, la presidenta ha querido expresar públicamente su pésame en nombre de toda la enfermería zaragozana y enviar un mensaje de solidaridad y cariño a los familiares de las víctimas y a los compañeros de los servicios de Emergencias que se han desplazado hasta el lugar el siniestro.