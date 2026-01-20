Las voces de la huelga educativa en Aragón: "Trabajamos en absoluta precariedad"

Una jefa de estudios y un claustro rodeándola para, unidos, defender una causa común: la escuela pública. Teresa forma parte del equipo directivo del CEIP La Almozara de Zaragoza y este martes ha secundado la huelga educativa convocada por CGT para denunciar que en su centro faltan recursos materiales y humanos. Y no entiende por qué se destina dinero a la concertada porque, asegura, con ese presupuesto se podrían solucionar los problemas que sufre su colegio y otros de Aragón.

"Nos concentramos por un montón de motivos", ha señalado desde las puertas del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, Teresa. Y ha desgranado las razones que le han llevado a secundar la huelga: "Nos falta profesorado y tardan mucho en sustituir las bajas. Por ejemplo, un compañero entregó los papeles de la jubilación en septiembre, se jubiló en Navidad y hasta el 12 de enero no tuvimos sustituto". A ello ha añadido que las infraestructuras del colegio La Almozara están "en muy malas condiciones", que requieren de mejoras en los comedores y "cocinas in situ en todos los colegios", también mejoras en los patios en los meses de calor y/o frío, y personal para Infantil para que las familias no tengan que acudir al centro a cambiar a los pequeños de 3 años que están en proceso de adquisición de control de esfínteres.

Son todos los problemas que, ha indicado, podrían solucionarse con el dinero que ahora está previsto que se destine a la concertación de Bachillerato y la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, dos medidas impulsadas por el Gobierno de Jorge Azcón que han llevado al sindicato CGT a convocar, en solitario, una huelga educativa de tres días en Aragón.

Y son también estas las causas por las que el instituto Ramón Pignatelli de Zaragoza se encerró este lunes en su centro, en un primer "acto simbólico" previo a la huelga. Para Jorge, profesor de este IES que se ha sumado a los paros, fue un acto bonito y de denuncia. Porque, asegura, también ellos sufren déficit de recursos y viven una situación que describe como "absolutamente precaria".

"La cubierta tiene goteras, y los días de lluvia se filtra el agua. Tenemos que poner cubos en el hall para que no caigan las gotas de agua. A nivel de climatización, en verano hace un calor insoportable en las aulas y ya hemos normalizado que en invierno los chavales y el profesorado estén en clase con abrigo porque la temperatura es demasiado baja para dar clase con normalidad", ha denunciado.

Jorge se muestra en contra de que, mientras en el Ramón Pignatelli viven una situación que describen como "precaria", el Gobierno aragonés apueste por la concertación de las etapas no obligatorias. "Hay un desvío de 20 millones de euros cuando la pública trabajamos en absoluta precariedad, con infraestructuras degradadas", ha criticado.

Desde el Departamento de Educación de la DGA han mostrado su respeto a los paros convocados en solitario por CGT. Asimismo, han reiterado que la consejería del ramo tiene sus puertas abiertas al diálogo y han afirmado que "no existen recortes ni desmantelamiento alguno del servicio público en favor de la privada", un argumento sindical que consideran una falacia. Desde el Ejecutivo han sostenido así que "la inversión en educación pública no universitaria del Gobierno de Aragón actualmente es la mayor de la historia" y que "nunca ningún Gobierno autonómico ha invertido tanto", que son más de 1.300 millones de euros.