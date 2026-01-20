El ginecólogo Daniel Orós, nuevo director del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón

El Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA) tiene como nuevo director científico al doctor Daniel Orós López, profesor titular de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, facultativo especialista del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de la capital aragonesa e investigador principal del grupo consolidado de excelencia “Placenta” del citado IISA.

El doctor Orós sustituye en el cargo al catedrático de Medicina de la Universidad de Zaragoza Ángel Lanas Arbeloa, que deja el puesto por jubilación.

El ginecólogo Daniel Orós se licenció en Medicina en la Universidad de Zaragoza, realizó la residencia en el Hospital Clínico para especializarse en Obstetricia y Ginecología y se doctoró en la Universidad de Barcelona. Completó su formación avanzada como especialista en Medicina Materno-Fetal en el Hospital Clínic de Barcelona y su centro de investigación asociado IDIBAPS y obtuvo un Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su trayectoria integra actividad clínica, investigación traslacional y gestión científica, con experiencia en la dirección de grupos consolidados, la formación de investigadores y la captación sostenida de financiación competitiva. Ha liderado el desarrollo de talento investigador mediante programas nacionales de recursos humanos, incluyendo contratos Río Hortega, PFIS y Juan Rodés del Instituto de Salud Carlos III, y participa de forma continuada en procesos de evaluación científica y órganos de gobernanza académica y societaria.

En el plano institucional, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sección de Medicina Perinatal, 2012–2022) y de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Aragón (2018–2022). Ha recibido varios reconocimientos a la comunicación científica y colabora habitualmente en actividades formativas y científicas de ámbito nacional e internacional en medicina materno-fetal.

El nuevo director ha querido destacar la trayectoria de su predecesor Ángel Lanas, cuyo trabajo ha contribuido de forma decisiva al avance del instituto y a la consolidación de su papel como referente en el sistema público de investigación. Lanas, director científico del IIS desde sus inicios, ha sido un gran impulsor de la investigación sanitaria en Aragón con una reconocida trayectoria internacional. Actualmente, mantiene su labor asistencial como jefe de servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Clínico, su labor docente como catedrático de Medicina y es vicedecano de Relaciones Institucionales, Investigación e Infraestructuras de la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Con el nombramiento de Orós, el IISA continúa avanzando en su estrategia de fortalecimiento científico y de promoción del talento, garantizando la continuidad de las líneas de investigación prioritarias y la apertura a nuevos retos. Oros es “Visiting Research Fellow” del Oxford Maternal and Perinatal Health Institute (OMPHI) de la Universidad de Oxford desde 2016, con estancias prolongadas financiadas por programas competitivos del Instituto de Salud Carlos III, que es el principal organismo público de investigación biomédica y salud pública en España.

A lo largo de su trayectoria ha realizado estancias formativas y de colaboración en otros centros de referencia internacional, como el Thomas Jefferson Hospital (Filadelfia, Estados Unidos) y el Aberdeen Royal Infirmary (Reino Unido), así como en otros centros de excelencia a nivel nacional. Entre 2016 y 2018 fue seleccionado por el programa internacional GLOBE (Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness), orientado a la formación de líderes científicos emergentes en Obstetricia a nivel internacional.

Su producción científica reúne más de 60 artículos indexados, publicados mayoritariamente en revistas de alto impacto internacional: tres de cada cuatro en publicaciones situadas en el primer cuartil y más de dos tercios en revistas que se encuentran entre el 10 % más influyente y citado de su especialidad.

En el ámbito editorial y de evaluación científica, ha sido Editor Asociado del British Journal of Obstetrics and Gynaecology y miembro de comités editoriales de PLOS One, Maternal Health, Neonatology and Perinatology y Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. Asimismo, participa como evaluador experto del Plan Nacional de I+D.

El grupo de investigación “Placenta” que lidera el Dr. Oros focaliza su actividad de investigación en las patologías de origen placentario y su impacto en lo que se denomina “programación fetal”, un concepto de la biomedicina que explica cómo el entorno en el que se desarrolla un feto —nutrición, estrés materno, hormonas, inflamación, tóxicos, etc.— puede influir en su salud a lo largo de toda la vida.

Se trata de un grupo multidisciplinar que integra especialistas médicos junto con investigadores básicos (obstetricia, pediatría, enfermería, biología molecular, ciencias veterinarias y bioquímica), con el propósito desarrollar una investigación traslacional para una mejor comprensión de la fisiopatología placentaria y desarrollo fetal. Considerado como mejor grupo de investigación emergente del IISA en 2018, ya dispone de una producción científica consolidada con múltiples colaboraciones internacionales consolidadas, así como alta capacidad de docencia y formación. Además, el grupo de investigación está integrado dentro de la Red de Investigación Materno-Infantil (SAMID), RETIC del Instituto Carlos III.