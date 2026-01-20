Ibercaja Gestión capta casi el 10% de las nuevas entradas a fondos de inversión en España

Ibercaja Gestión ha cerrado "uno de los mejores años de su historia", marcando un nuevo récord de activos bajo gestión y de clientes. La gestora aragonesa continúa creciendo con fuerza en número de clientes y en 2025 ha conseguido atraer casi a 11.200 nuevos clientes y suma ya más de 263.580. El asesoramiento ha sido un pilar fundamental, que ha permitido a nuestros clientes beneficiarse, gracias a una "acertada" estrategia de producto, del favorable, aunque no exento de volatilidad, entorno vivido en 2025.

Los fondos de inversión continúan ganando protagonismo dentro de la diversificación del ahorro de los clientes de Ibercaja. Desde final de 2021, han crecido en más de 60.792 los clientes de fondos de inversión, a un ritmo del 7,5% anualizado. Este crecimiento de la clientela ha ido acompañado de aumentos sustanciales en los saldos, gracias a las aportaciones. En los últimos tres años, se han captado cerca de 7.250 millones de euros y 2025 se sitúa entre los tres mejores años de la historia de la Gestora, en términos de captaciones, superándose los 2.200 millones de euros.

Desde Ibercaja Gestión han afirmado que, en un año en el que el sector ha mostrado un gran dinamismo -el mejor en términos de aportaciones desde 2014-, la rapidez en el lanzamiento de soluciones para captar las oportunidades de los diferentes entornos de mercado ha sido clave para poder conseguir atraer casi el 7% del total de nuevas entradas a fondos de inversión en España.

Récord

Tal y como ha trasladado el director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, la apuesta de Ibercaja -y de sus clientes- se observa en que de cada 100 euros de aportaciones a fondos de inversión en España, 9,4 euros son aportaciones a fondos de Ibercaja Gestión en el último trienio. Ibercaja Gestión cierra 2025 con un volumen administrado de 28.798 millones de euros, lo que supone un 11,65% más de activos gestionados desde finales de 2024, suponiendo una nueva cifra récord de patrimonio para la gestora.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha indicado que en la actualidad, la entidad "sigue representando un porcentaje importante del ahorro nacional gestionado en fondos de inversión". "Nuestra cuota de mercado se sitúa en el 6,39% con un crecimiento de 53 puntos básicos en el último trienio con el que logramos consolidarnos como quinta gestora nacional por volumen gestionado".

La clave

La estrategia comercial ha sido clave en la consistente evolución de los últimos años. Desde Negocio de la Gestora han indicado que "los logros conseguidos son fruto de la confianza de nuestros clientes y de la labor de asesoramiento realizada por los profesionales de la red de oficinas, al haber sido capaces de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes en el lanzamiento de nuevas soluciones y por supuesto de las rentabilidades positivas de toda la gama de nuestros fondos de inversión a pesar del complicado contexto de mercado".

Las previsiones para el año 2025 se han cumplido, con un gran comportamiento de los mercados europeos y estadounidenses, pese a las turbulencias de principios de año, gracias al desempeño de los activos de riesgo y el acompañamiento de la renta fija.

La gestión activa realizada nos ha permitido aprovechar este comportamiento positivo del mercado alcanzando una rentabilidad media ponderada en el año superior al 3,1% en toda la gama, que asciende en términos anualizados al 5,76% si se hace referencia a los últimos tres años.

La apuesta estratégica de Ibercaja por la renta fija, punta de lanza de la estrategia comercial, ha vuelto a dar resultados muy positivos durante este año. Los fondos de Ibercaja Gestión acumulan una rentabilidad media ponderada en 2025 del 2,58% en su gama de renta fija, situándose 50 puntos básicos por encima de la media del sector y superando en más de 25 puntos básicos a su competidor más cercano.

Además, más del 75% del volumen que se gestiona en renta fija, casi 12.600 millones de euros, se sitúan en los primeros puestos de los principales rankings especializados. Estos datos ponen de manifiesto la consistencia en la generación de valor de la gestora, incluso en un contexto global marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

Perspectivas

Respecto a las perspectivas 2026 para los mercados financieros, Ibercaja Gestión mantiene un "enfoque optimista, con expansión tanto del ciclo económico como de los beneficios que nos deberían llevar a un buen año en los mercados", según ha dicho el director de Análisis en Ibercaja Gestión, Óscar del Diego. A lo largo del año se espera que el crecimiento global se mantenga estable, pudiendo existir sorpresas positivas por parte de Estados Unidos, consecuencia de los impulsos fiscales y monetarios.

En Europa, llega el gasto alemán y sus posibles efectos positivos en términos de crecimiento. En un escenario de aumento de los beneficios empresariales a doble dígito, Del Diego ha comentado que, en el medio plazo, las bolsas seguirán esta tendencia, de ahí que sigan positivos con la renta variable aunque se debe seguir "muy de cerca la geopolítica, que a buen seguro generará episodios de volatilidad".

Por su parte, el director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha indicado que, en este entorno, la recomendación para el ejercicio que comienza es apostar por la diversificación a través de fondos mixtos. La parte de renta fija continuará aportando valor a las carteras en un escenario de mantenimiento de tipos en Europa. Por su parte, los ritmos de avance de la renta variable se reducirán, pero el fondo de mercado continúa siendo positivo.

"En este sentido, los fondos mixtos globales, con carteras diversificadas y gestionadas activamente, como Ibercaja Gestión Equilibrada e Ibercaja Gestión Evolución, representan a la perfección esta filosofía", han señalado desde la Gestora de Ibercaja.