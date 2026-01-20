Los ferroviarios en Aragón ante la bajada de velocidad en el AVE: "La preocupación tiene que ser la seguridad, no los retrasos"

La decisión de Adif de limitar a 160 kilómetros por hora la marcha de los trenes de alta velocidad en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona ha sido recibida con cierta sorpresa por parte de algunas entidades del sector, como es el caso del Sindicato Ferroviario. Su representante en Aragón, Luis Carcasona, ha asegurado esta tarde "que se ha enterado por los medios de comunicación" y ha declarado en conversaciones con este diario que espera que la medida se haya tomado "en base a informes bien fundamentados".

Y no es que desde el sindicato se muestren en contra de esta medida, sino que Carcasona explica que el momento de tomar esta medida podría no ser el idóneo ya que puede contribuir a generar "alarma". "Y nosotros como ferroviarios lo que tenemos que reivindicar es que el ferrocarril es el medio de transporte más seguro después del avión. De ahí, dice el representante de este sindicato en Aragón, que espera que "la toma de decisiones en este momento esté fundamentada", insiste, aunque dice que "es cierto" que los maquinistas habían emitido informes sobre los temblores en los tramos de la vía en los que ahora se ha reducido la velocidad, al menos de manera temporal hasta inspeccionar el estado de las vías.

En la misma línea se pronuncia el coordinador del sector ferroviario de CCOO en Aragón, Javier Garrido. "La preocupación siempre tiene que ser la seguridad, no los retrasos", indica. Sobre todo cuando fue el propio colectivo de maquinistas el que hace tiempo que ha trasladado a Renfe la necesidad de bajar la velocidad en algunos de los tramos más desgastados por el uso. Ellos propusieron que circularan a 230 kilómetros por hora, una medida menos restrictiva que la adoptada por Adif para todos los operadores.

"Cuando te enfrentas a un accidente tan terrible como este se comprende más la importancia de la seguridad", explica el representante laboral. Señala que la línea entre Madrid y Lérida que se estrenó hace más de 22 años requiere en estos momentos intervenciones integrales para superar un déficit de mantenimiento que no se puede cubrir con los trabajos rutinarios que se realizan todas las noches. "Es imprescindible una mejora a fondo del balastro", explica.

La decisión de limitar la velocidad a 160 km/h se toma justo tras un accidente mortal y pocas semanas después de que el ministro Óscar Puente anunciara que se iban a ejecutar mejoras en la línea que iban a permitir alcanzar velocidades comerciales de 350 km/h entre Madrid y Barcelona. "Nosotros ya nos posicionamos en contra porque a mayor velocidad, mayor es el coste de mantenimiento. Esa medida en concreto costaría como construir una línea nueva y creemos que es mejor invertir en el ferrocarril convencional y no solo en la alta velocidad. No puede ser que para realizar cualquier trayecto tengas que pasar por Madrid", critica Carcasona.

Otro factor determinante en el deterioro del trazado ha sido la apertura de la línea a nuevos operadores. "Soporta mucho desgaste porque acumula un gran número de trayectos", indica Garrido. Ante los problemas comerciales que se puedan derivar del aumento de tiempo para los trayectos señala que es una situación que se repite en otras infraestructuras de la red ferroviaria. Pone como ejemplo las vías de media distancia en las que desde hace bastantes años la velocidad está limitada en muchos tramos a poco más de 70 kilómetros por hora debido a las vibraciones que tienen que soportar los trenes por la mala calidad del mantenimiento.

Sobre el accidente, desde el Sindicato Ferroviario en Aragón piden "dejar tiempo a los investigadores" puesto que el escenario del accidente "está destruido". "En un accidente siempre hay más de una causa y en este caso hay un cúmulo de circunstancias que han derivado en esta fatalidad", zanja.