Smopyc 2026 se refuerza: más marcas, más metros y el regreso de las grandes demostraciones

Zaragoza se prepara para una edición de Smopyc con cifras al alza y un mensaje claro. El Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, que se celebrará en la Feria de Zaragoza del 15 al 18 de abril de 2026, quiere consolidarse -aún más- como el gran termómetro del sector en el sur de Europa. A menos de tres meses de su apertura, el certamen ya contabiliza 979 marcas expositoras y la organización da por hecho que el número seguirá creciendo conforme avance la comercialización.

El aumento de participación no llega solo. También se traduce en más espacio y más capacidad para enseñar producto. Smopyc 2026 alcanzará los 100.585 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 18,6% respecto a la última edición. En un sector donde el tamaño importa, la ampliación permitirá a las empresas desplegar un catálogo más amplio de maquinaria, equipos y soluciones, además de hacer más cómoda la visita de un público eminentemente profesional.

Ocho pabellones y la vuelta clave del área exterior

Entre las novedades que más interés despiertan figura la recuperación del área exterior, un espacio estratégico que vuelve a integrarse en el certamen y que, en la práctica, funciona como escaparate de alto impacto. Allí se concentrarán equipos de gran tamaño y demostraciones en vivo, uno de los formatos más valorados por los profesionales, que pueden comprobar prestaciones y tecnologías en condiciones reales o muy próximas a la obra.

La feria contará con ocho pabellones completos, además de ese espacio exterior, reforzando el músculo expositivo de un evento que compite no solo por volumen, sino por experiencia.

Innovación como columna vertebral

La edición 2026 se articula en torno a la innovación y a la transición del sector hacia modelos más eficientes y responsables, en línea con el lema 'Construimos un mundo más sostenible'. Ese enfoque se visualizará especialmente en el pabellón de la Innovación (pabellón 9), concebido como un entorno orientado a la I+D+i donde se presentarán proyectos punteros en marcha.

Este espacio se impulsa con la colaboración de entidades clave del ecosistema industrial y tecnológico: Anmopyc, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Plataforma Tecnológica de la Construcción (PTEC) y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). La idea, según la organización, es ofrecer un punto de encuentro multidisciplinar en el que se conecten industria, investigación y aplicación práctica.

A ese eje se suma una nueva convocatoria del Concurso de Novedades Técnicas, que se actualiza incorporando categorías alineadas con los retos que marcan la agenda de fabricantes y empresas: diseño avanzado, digitalización y automatización, medio ambiente, seguridad y ergonomía. Un mapa bastante fiel de hacia dónde se mueve el mercado: más productividad, más control de procesos y menos impacto.

Internacionalización y networking: las misiones regresan

Smopyc mantiene también sus misiones internacionales, impulsadas por Anmopyc, con el objetivo de atraer empresas de numerosos países y favorecer el networking y las oportunidades comerciales. En un contexto de competencia global y cadenas de suministro aún tensas en algunos segmentos, la dimensión internacional se perfila como una palanca clave para expositores y visitantes.

Más allá de la exposición, Feria de Zaragoza quiere reforzar el papel del certamen como plataforma de futuro. Smopyc seguirá promoviendo la visita de estudiantes y repetirá la competición de alumnos de Formación Profesional, organizada por AFUPRO con la colaboración de la Alianza ELEVA.

El objetivo es doble: acercar la realidad del sector a quienes están formándose y, al mismo tiempo, acortar distancias entre centros educativos y empresas en un mercado que demanda perfiles técnicos cualificados y donde el relevo generacional se ha convertido en una prioridad.

Jornadas temáticas

El miércoles 15 de abril tendrá lugar el Día de las Grandes Constructoras, organizado por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), junto con el Día del Alquiler, impulsado por Aseamac (Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos).

El jueves 16 de abril se celebrará el Día de la Economía Circular, organizado por AEDED (Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Reciclaje). Ese mismo día, el Auditorio de Congresos de Feria de Zaragoza acogerá la Jornada sobre avances de la maquinaria de la geotecnia aplicada, organizada por Aetess (Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y del Subsuelo), centrada en la evolución tecnológica y las nuevas soluciones en este ámbito.

Con estas líneas estratégicas, la Feria de Zaragoza y Smopyc 2026 refuerzan su compromiso con el sector de la maquinaria de obras públicas, evolucionando para responder a las nuevas demandas y retos y seguir impulsando la innovación y la competitividad empresarial.