El temporal deja sin clase a 55 alumnos de Teruel: canceladas cuatro rutas escolares
Las inclemencias meteorológicas han provocado varias afecciones en el transporte hacia colegios e institutos de la zona
Las inclemencias meteorológicas registradas en algunos puntos de Teruel han dejado sin clase este martes a un total de 55 alumnos de la provincia, con hasta cuatro rutas canceladas que iban en dirección a varios colegios e institutos de la zona, tanto en las lindes turolenses como en Villafranca (Castellón). Este martes la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por nieve en Gúdar y Maestrazgo y por fuertes lluvias en la zona del Matarraña, coincidiendo con el día de mayor impacto de la borrasca Harry sobre Cataluña y Comunidad Valencia, que también afecta a la parte oriental de Aragón.
En concreto, se han cancelado dos trayectos que iban a Villafranca del Cid, al IES Villafranca castellonense. Uno, el que cubre el recorrido Fortanete-Cantavieja-Iglesuela del Cid-Villafranca, que ha afectado a 28 alumnos. Otro, el que va desde Tronchón hasta la localidad castellonense, pasando por La Cuba, Mirambel y Cantavieja, con otros nueve afectados.
Asimismo, se han cancelado las rutas Pitarque-Villarluengo-Cañada de Benatanduz-Fortanete-Cantavieja, con destino al IES de Cantavieja y al CRA Alto Maestrazgo, que da servicio a 13 alumnos, y la línea Mosqueruela-La Iglesuela del Cid, también con destino al IES de Cantavieja. En este último caso, han sido 11 los alumnos que se han quedado sin clase.
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
- Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- Tres restaurantes de Zaragoza afectados por incendios en sus cocinas: uno de ellos obligado a suspender su actividad
- Núñez Feijóo, desde Huesca: 'Sánchez compra más meses de Gobierno entregando dinero al separatismo catalán
- Revés en la ley del alquiler: este es el gasto que tendrán que cubrir los caseros que siempre pagaban los inquilinos