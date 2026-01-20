Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal deja sin clase a 55 alumnos de Teruel: canceladas cuatro rutas escolares

Las inclemencias meteorológicas han provocado varias afecciones en el transporte hacia colegios e institutos de la zona

Zaragoza

Las inclemencias meteorológicas registradas en algunos puntos de Teruel han dejado sin clase este martes a un total de 55 alumnos de la provincia, con hasta cuatro rutas canceladas que iban en dirección a varios colegios e institutos de la zona, tanto en las lindes turolenses como en Villafranca (Castellón). Este martes la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por nieve en Gúdar y Maestrazgo y por fuertes lluvias en la zona del Matarraña, coincidiendo con el día de mayor impacto de la borrasca Harry sobre Cataluña y Comunidad Valencia, que también afecta a la parte oriental de Aragón.

En concreto, se han cancelado dos trayectos que iban a Villafranca del Cid, al IES Villafranca castellonense. Uno, el que cubre el recorrido Fortanete-Cantavieja-Iglesuela del Cid-Villafranca, que ha afectado a 28 alumnos. Otro, el que va desde Tronchón hasta la localidad castellonense, pasando por La Cuba, Mirambel y Cantavieja, con otros nueve afectados.

Asimismo, se han cancelado las rutas Pitarque-Villarluengo-Cañada de Benatanduz-Fortanete-Cantavieja, con destino al IES de Cantavieja y al CRA Alto Maestrazgo, que da servicio a 13 alumnos, y la línea Mosqueruela-La Iglesuela del Cid, también con destino al IES de Cantavieja. En este último caso, han sido 11 los alumnos que se han quedado sin clase.

