Del ‘poco’ al 'mucho': ¿Cuántas veces vamos los aragoneses al médico al año?

Tener salud es una de las cosas que más se ha pedido en las últimas semanas en este país. Se hizo seguro el 22 de diciembre cuando no cayó ni un pellizco de la Lotería y se hizo también el 31 de diciembre como deseo para el año que acaba de empezar. Es innegable que estar sano es sinónimo de ir poco al médico, pero también hay quien está al otro lado. ¿Con qué frecuencia vamos los aragoneses a la consulta del doctor en el centro de salud?

La respuesta está en el informe de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria, elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado el pasado mes de diciembre. Y en ella también se evidencia que una comunidad tan envejecida como Aragón vive de extremos. Según los datos, el 24,9% de la población aragonesa (la mayoría) va entre 6 y 12 veces al médico de familia, mientras que el 22,8% no va nunca. Son las cifras más elevadas.

Después está el 21,8% los aragoneses que van entre tres y seis veces y con un 18,6% los que lo hacen entre una o dos. Por su parte, la cifra más baja es el 12% de los pacientes que en Aragón realizan 13 o más visitas el médico de familia.

Gráfico con las visitas al médico de los aragoneses adultos. / BASE DE DATOS CLÍNICOS DE AP

Por comunidades, hay diferentes territoriales en adultos que muestran contrastes destacables. En consultas a medicina de familia, la proporción de ciudadanos que no han acudido a consulta oscila desde un mínimo en Castilla-La Mancha (17,3%) hasta un máximo en País Vasco (32,9%). En el extremo de uso intensivo, los porcentajes varían desde el 24,3% en Castilla-La Mancha hasta el 5,6% en Navarra.

En cuanto a las visitas a la consulta de Enfermería, casi el 50% de la población de Aragón no ha ido nunca a ellas durante un año, mientras que el 24% lo ha hecho entre 1 y 2 veces. El 12,3% lo hizo entre 3 y 5 veces, el 9,4% entre 6 y 12 y el, 4,3% de la población más de 13 veces. A nivel nacional, las diferencias también son apreciables: la proporción de ciudadanos sin visitas es especialmente baja en Galicia (59,8%) y Murcia (55,2%), frente al 36,1% de Castilla y León. En cuanto al uso intensivo, Castilla-La Mancha destaca con un 9,8%, frente al 2,8% de la Comunidad Valenciana.

Población infantil

El informe de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria también analiza la presencia en el médico de la población infantil. En Aragón, el 28,3% de los menores de 15 años ha visitado al pediatra entre 6 y 12 veces al año; le sigue con un 24,4% quienes lo han hecho entre tres y cinco. Entre una y dos visitas está casi el 19% de la población infantil, mientras que un 14,4% no lo ha hecho nunca y en el otro extremo, con 13 o más visitas, está el 14% de estos menores que residen en Aragón.

A nivel nacional, Cataluña es la comunidad autónoma que presenta la mayor proporción de población infantil sin visitas a la consulta de pediatría (35,4%), mientras que Castilla y León muestra los valores más bajos (11,1%). En cuanto al uso intensivo, el tramo de 13 o más visitas, destaca Castilla-La Mancha que alcanza el 18,9%, seguido de Canarias con el 18,2%, frente a Cataluña con apenas 5,1%.

Visitas a enfermería por parte de la población infantil de Aragón. / BASE DE DATOS CLÍNICOS DE AP

En enfermería infantil, casi el 30% de los menores de 15 años en Aragón no ha ido nunca a la consulta, mientras que más del 33% lo ha hecho entre una o dos veces. Entre 3 y 5 figura un 21% de los menores; un 11,7% los de 6 a 12 visitas; y apenas un 2,6% ha recurrido a un uso intensivo con 13 o más visitas.

En el país, la ausencia de visitas a enfermería infantil se eleva al 43,9% en la Comunidad Valenciana y al 42,8% en Galicia, en contraste con el 23,3% en Castilla y León. En cuanto al uso intensivo, los valores son más reducidos, pero destacan Castilla-La Mancha (7,4%) y Cantabria (5,8%), frente a cifras cercanas al 1% en comunidades como la Valenciana o Galicia.

La edad, el factor que más determina

El factor que más determina la intensidad del uso de Atención Primaria es la edad, de forma que, a partir de los 65 años, la gran mayoría de la población ha acudido tanto a consultas de medicina de familia (más del 90%) como a consultas de enfermería (más del 80%). En las edades centrales de la vida, algo más de la mitad de la población no ha visitado a los profesionales de enfermería, y la que visita lo hace con poca frecuencia (1 o 2 veces el 20%). En los niños destacan los picos de frecuentación moderada e intensiva en el primer quinquenio de vida.

Como en muchos aspectos analizados en otros informes, se observa un gradiente social en la utilización de la atención primaria y es mayor el uso en las personas nacidas en España y en los municipios más pequeños. En el estudio han participado todas las comunidades, salvo la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias, que no reportaron los datos de 2023. El informe también analiza las visitas a Atención Primaria por nivel de renta o tamaño de la población, entre otras cuestiones, aunque no lo disgrega por comunidades.

En el caso de la renta, a mayor renta, mayor proporción de personas que no visitan al profesional y menor proporción de personas que realizan 13 o más visitas Respecto al tamaño de las localidades, entre adultos la disminución de visitas a medicina de familia es más frecuente en municipios grandes: un 28,3% en los de más de 500.000 habitantes y un 20,0% en municipios de menos de 10.000. En cambio, la frecuentación intensiva desciende con el tamaño urbano, del 14,9% en localidades pequeñas al 8,1% en las grandes.