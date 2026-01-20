Vox se salta el luto nacional, sigue en campaña en Aragón y acusa al PP de Azcón de hacer "seguidismo" del PSOE de Sánchez

Vox sigue con la precampaña electoral en Aragón. Los de Abascal se confirman como el único partido que no respetará los tres días de luto nacional tras la tragedia de Córdoba y, pese a que los otros siete partidos con representación en las Cortes acordaron aplazar su agenda pública hasta el viernes por la mañana, acusan al PSOE de "imponer el silencio" y al PP de Azcón de "hacerle seguidismo".

Su decisión, como reconocen tanto en privado como en público, está motivada por un objetivo claro. "Para eso estamos, para recoger el dolor y la desesperanza de los españoles", ha afirmado desde Zaragoza su secretario general, Ignacio Garriga, quien ha dicho que consideran que no deben "dejar de trabajar", pese a que el resto de formaciones continuarán con su agenda de trabajo, con la salvedad de que no la harán pública por "respeto" a las víctimas.

Unos términos en los que también se dirigieron hacia el resto de partidos este lunes por la tarde, como desveló EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En un chat interno, los responsables de la campaña de Vox acusaron a todos los partidos aragoneses, exceptuándose a sí mismos, de querer "utilizar a las víctimas", para después subrayar que es el momento de todo lo contrario. Es decir, de "recoger" ese dolor y esa desesperación tras la trágica muerte de más de 40 personas en un accidente ferroviario en Adamuz.

El secretario general de la formación ultra ha estado acompañado en su intervención del turolense Alejandro Nolasco, exvicepresidente del Gobierno de Aragón y candidato a la presidencia el próximo 8 de febrero. Garriga ha asegurado que están "consternados, tristes y con una mezcla de dolor y rabia", pero después ha vuelto a insistir que el resto de partidos (PP, PSOE, CHA, Teruel Existe, IU-Movimiento Sumar, PAR y Podemos) "se escudan tras los heridos y las víctimas". Un mensaje, nuevamente, calcado al que trasladaron ayer en privado en Aragón, dejando patente una vez más esa línea única de acción que marca Madrid (Santiago Abascal) en la toma de decisiones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la ultraderecha en Aragón, Alejandro Nolasco, en un reciente mitin en Utebo. / EFE / JAVIER CEBOLLADA

De hecho, Garriga ha aseverado que es el Gobierno de España el que "intenta imponer el silencio a la sociedad y a la oposición", a raíz de los tres días de luto oficial decretados y que han comenzado este martes. Con todo, el político catalán ha dicho que iban a "vivir el luto", aunque sin parar la precampaña ni un solo día. Tampoco la tradicional pegada de carteles, un inicio simbólico de la campaña que el resto de partidos hará el viernes 23, pero por la mañana, y que Vox, según se desprende de las declaraciones de sus responsables, no aplazará, pidiendo el voto para Nolasco y Abascal ya desde la madrugada del jueves.

En el caso de las elecciones aragonesas, Garriga no ha detallado ninguna propuesta programática, más allá de que van a "recorrer todo Aragón" para trasladar un mensaje "de esperanza, alternativa y sentido común". De vuelta al accidente, ha subrayado que han registrado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados y ha anunciado que pedirán la comparecencia del ministro Óscar Puente y de los presidentes de Renfe y Adif.

"Migajas" en Extremadura

Las negociaciones con el PP de María Guardiola en Extremadura también han estado muy presentes en su comparecencia ante los medios en Zaragoza, tras conocerse que los populares mantendrán la presidencia de la Asamblea y que Vox tendrá una secretaría. Este mismo lunes, las informaciones indicaban una ruptura en el acuerdo entre PP y Vox, que siguen negociando una investidura de Guardiola, aunque Garriga ha cargado duramente contra ella.

Lo ha hecho reivindicando que el PP "perdió más de 10.000 votos", el PSOE "más de 100.000" y Vox "fue el único que duplicó votos y escaños". El secretario general de los de Abascal ha insistido en que siguen con la "mano tendida", aunque ha acusado a Guardiola de "reírse de los extremeños" y de tener un "arrebato" al "trasladar a la opinión pública" esa ruptura. Por ello, ha criticado que la presidenta en funciones "se ríe de Vox y de los extremeños" y ha asegurado que la secretaría que ostentará la ultraderecha en el parlamento extremeño son "migajas".