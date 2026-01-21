Adif vuelve a bajar la velocidad en la línea entre Zaragoza y Madrid tras la alarma de un maquinista
El conductor del tren ha denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía que conecta ambas capitales
Adif ha vuelto a reducir la velocidad de circulación en la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid. La medida se ha aplicado a primera hora de este miércoles, después de que el maquinista de un tren de Renfe alertara del estado de varios puntos de la vía.
En concreto, se ha establecido una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 100 y 178, como medida preventiva mientras se revisa la infraestructura, según fuentes de Adif.
Durante la pasada madrugada, el tramo entre Madrid y Calatayud ya fue inspeccionado, lo que permitió retirar la mayoría de las restricciones. Aun así, permanecen cuatro puntos concretos con limitaciones a 230 km/h, que podrían quedar resueltos en las próximas horas si avanzan los trabajos previstos.
Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha variado la limitación temporal de velocidad tras la revisión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. Actualmente, quedan puntos con una velocidad limitada que, previsiblemente serán analizados en las próximas revisiones tras el accidente en Adamuz, según han confirmado fuentes de Adif.
