Aemet y Meteored advierten de la llegada de varios frentes atlánticos y un nuevo temporal "poco habitual para la época": así afectará a Aragón

El temporal asociado a la borrasca Harry, que ha puesto en jaque al litoral mediterráneo y afectado a la parte oriental de Aragón, ha quedado atrás, pero no las lluvias. De hecho, la inestabilidad viene para quedarse varios días más de la mano de varios frentes atlánticos -o incluso la formación de una nueva borrasca, que podría ser de alto impacto- que barrerán toda la península y volverán a dejar precipitaciones y nieve en la comunidad aragonesa.

El paso de Harry registró sus peores efectos este pasado martes, dejando un desaparecido tras ser arrastrado por una riera en Girona, donde se registraron más de 100 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Aragón finalmente no ha salido tan mal parada como alertaban las previsiones iniciales al formarse finalmente la borrasca en un punto que ha evitado que se internara más hacia el interior. Ya alertó de la "gran incertidumbre" que presentaba este fenómeno el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Arcadio Blasco.

El testigo lo recoge ahora una sucesión de frentes procedentes del Atlántico desde este mismo miércoles. La primera acometida dejará precipitaciones que irán barriendo de oeste a este la comunidad a partir del mediodía, sin dejar, según las previsiones actuales de la Aemet, acumulados significativos.

Será la provincia de Huesca la que más agua recoja. Puntos del Pirineo como Torla podrían registrar cerca de 14 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero lo más significativo serán las nuevas nevadas en la cordillera oscense por encima de los 1.200 metros. Otros puntos de la provincia, como Huesca capital podría sumar casi 20 litros. En el resto del territorio podría llover, sí, pero de manera testimonial.

Lluvia generalizada y nieve

Ese patrón será el que se vaya repitiendo durante los siguientes días. El jueves será un día de transición porque a partir del mediodía entrará un segundo frente que podría dejar alguna gota por la tarde en amplias zonas de las provincias de Zaragoza y Teruel. Desde la madrugada del viernes ya sí volverán las precipitaciones generalizadas, seguras en Huesca y en forma de nieve a partir de los 1.000 metros en el Pirineo y las localidades del Prepirineo.

En cambio, el salto podría ser ya cualitativo. Desde Meteored, basándose en el modelo europeo ECMWF alertan de que la formación de una borrasca "de gran profundidad e intensidad", que se localizaría entre el jueves y el viernes en el sur de Reino Unido que presentaría "características poco habituales para la época" al situarse en los niveles medios de la atmósfera. "Un rasgo que suele estar presente en los episodios más adversos", señalan. De cumplirse podría traer vientos muy fuertes, lluvias generalizadas y la entrada de una importante masa de aire frío que desplomaría los termómetros.

Previsiones meteorológicas del modelo europeo para la madrugada del viernes / Meteored

Las previsiones de Aemet, de momento, así lo corroboran para Aragón, aunque no se llevaría, ni mucho menos, la peor parte, que la recibiría la cornisa cantábrica y la mitad occidental de la península. El viernes, eso sí, la cota de nieve bajará en la ibérica de Zaragoza hasta los 900 metros, posibilitando que caiga algún copo en los municipios más altos del Moncayo; y hasta los 1.100 metros en la de Teruel.

Pero será el sábado cuando se dé el cambio más abrupto. Ese nuevo frente, quizás convertido en borrasca, hará desplomar la cota de nieve en Aragón hasta los 600 metros en las tres provincias, al tiempo que contendrá los termómetros por debajo de los 10 grados en prácticamente toda la comunidad, hasta cuatro o cinco menos que los días anteriores. Esa será la temperatura máxima en Zaragoza capital o en Ejea de los Caballeros, que marcarán en techo térmico, mientras que será habitual ver valores inferiores y que dejarán mínimas bajo cero en Huesca y amplias zonas de la provincia de Teruel.

Se esperan también que sea una jornada pasada por agua, especialmente durante la madrugada y la primera mitad del día y, aunque todavía es pronto, no se esperan grandes precipitaciones, dejando de lado los puntos más altos, donde podría hacerlo en forma de nieve. Mismo escenario para el domingo, aunque en este caso las precipitaciones regarían Aragón de oeste a este en el último tercio del día.