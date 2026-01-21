Aragoneses por el mundo, de Zimbabue a Kirguistán: los votos más curiosos que podrían darse en las elecciones autonómicas del 8F

Más de 44.000 aragoneses residentes en el extranjero tienen derecho a voto en las elecciones del próximo 8 de febrero. El ranking de los principales países lo lidera Francia con 9.234 electores, seguido de Argentina (6.605), EEUU (3.422), Reino Unido (3.414) y Alemania (2.891). El top 10 lo cierran, sobre todo, países sudamericanos (Brasil, México, Chile y Venezuela), además de Suiza.

Sin embargo, en el otro extremo, existen destinos remotos en los que hay casos excepcionales, muchas veces únicos, que también cuentan con derecho a voto. Entre los que tienen tan solo a un aragonés que podría participar el 8F, si así lo ha solicitado (el plazo acababa el 10 de enero), destacan esencialmente los asiáticos y africanos (Kirguistán, Zimbabue, Uganda, Togo, Azerbaiyán...), aunque también hay casos europeos como Bosnia y Herzegozina, Liechtenstein o Ucrania.

Se da el caso, incluso, de los que residen en dictaduras y aún así votan en los consulados correspondientes que tienen asignados, como los 22 que viven en Qatar o los 37 que lo hacen en Arabia Saudí. Por continentes, América (contando el norte y el sur) supera ligeramente a Europa, con 21.708 aragoneses con derecho a sufragio este febrero frente a 21.325.

En Asia se contabilizan 632, en África 405 y en Oceanía 363, aunque en este último caso la cifra está distorsionada por Australia, que cuenta con 332 potenciales votantes, ya que tan solo hay dos países más en la lista: Nueva Zelanda, con 28, y Timor Oriental, con tres.