Aragoneses por el mundo, de Zimbabue a Kirguistán: los votos más curiosos que podrían darse en las elecciones autonómicas del 8F
La comunidad cuenta con más de 44.000 potenciales electorales en los comicios anticipados
Más de 44.000 aragoneses residentes en el extranjero tienen derecho a voto en las elecciones del próximo 8 de febrero. El ranking de los principales países lo lidera Francia con 9.234 electores, seguido de Argentina (6.605), EEUU (3.422), Reino Unido (3.414) y Alemania (2.891). El top 10 lo cierran, sobre todo, países sudamericanos (Brasil, México, Chile y Venezuela), además de Suiza.
Sin embargo, en el otro extremo, existen destinos remotos en los que hay casos excepcionales, muchas veces únicos, que también cuentan con derecho a voto. Entre los que tienen tan solo a un aragonés que podría participar el 8F, si así lo ha solicitado (el plazo acababa el 10 de enero), destacan esencialmente los asiáticos y africanos (Kirguistán, Zimbabue, Uganda, Togo, Azerbaiyán...), aunque también hay casos europeos como Bosnia y Herzegozina, Liechtenstein o Ucrania.
Se da el caso, incluso, de los que residen en dictaduras y aún así votan en los consulados correspondientes que tienen asignados, como los 22 que viven en Qatar o los 37 que lo hacen en Arabia Saudí. Por continentes, América (contando el norte y el sur) supera ligeramente a Europa, con 21.708 aragoneses con derecho a sufragio este febrero frente a 21.325.
En Asia se contabilizan 632, en África 405 y en Oceanía 363, aunque en este último caso la cifra está distorsionada por Australia, que cuenta con 332 potenciales votantes, ya que tan solo hay dos países más en la lista: Nueva Zelanda, con 28, y Timor Oriental, con tres.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle