Aragoneses por el mundo, de Zimbabue a Kirguistán: los votos más curiosos que podrían darse en las elecciones autonómicas del 8F

La comunidad cuenta con más de 44.000 potenciales electorales en los comicios anticipados

Recuento del voto desde el extranjero (CERA), en unas elecciones pasadas.

Recuento del voto desde el extranjero (CERA), en unas elecciones pasadas. / Efe / Raquel Manzanares

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Más de 44.000 aragoneses residentes en el extranjero tienen derecho a voto en las elecciones del próximo 8 de febrero. El ranking de los principales países lo lidera Francia con 9.234 electores, seguido de Argentina (6.605), EEUU (3.422), Reino Unido (3.414) y Alemania (2.891). El top 10 lo cierran, sobre todo, países sudamericanos (Brasil, México, Chile y Venezuela), además de Suiza.

Sin embargo, en el otro extremo, existen destinos remotos en los que hay casos excepcionales, muchas veces únicos, que también cuentan con derecho a voto. Entre los que tienen tan solo a un aragonés que podría participar el 8F, si así lo ha solicitado (el plazo acababa el 10 de enero), destacan esencialmente los asiáticos y africanos (Kirguistán, Zimbabue, Uganda, Togo, Azerbaiyán...), aunque también hay casos europeos como Bosnia y Herzegozina, Liechtenstein o Ucrania.

Se da el caso, incluso, de los que residen en dictaduras y aún así votan en los consulados correspondientes que tienen asignados, como los 22 que viven en Qatar o los 37 que lo hacen en Arabia Saudí. Por continentes, América (contando el norte y el sur) supera ligeramente a Europa, con 21.708 aragoneses con derecho a sufragio este febrero frente a 21.325.

En Asia se contabilizan 632, en África 405 y en Oceanía 363, aunque en este último caso la cifra está distorsionada por Australia, que cuenta con 332 potenciales votantes, ya que tan solo hay dos países más en la lista: Nueva Zelanda, con 28, y Timor Oriental, con tres.

