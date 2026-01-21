Aramón oferta este fin de semana la mayor cifra de kilómetros esquiables de la temporada: esta es la situación de las estaciones

Las estaciones del Grupo Aramón ofrecerán este fin de semana la que es, hasta ahora, la máxima oferta de kilómetros esquiables de la temporada. Las últimas nevadas registradas han dejado acumulaciones de hasta 80 centímetros en las estaciones del Pirineo y 10 centímetros en Valdelinares, en Teruel, permitiendo superar los 150 kilómetros esquiables en Formigal-Panticosa con la totalidad de los remontes en funcionamiento y posibilitando la apertura de pistas como Bosque y Tosquera.

Las estaciones de Cerler, Javalambre y Valdelinares también afrontan estos días con buenas condiciones. En el caso de Cerler, la previsión para este fin de semana es superar los 60 kilómetros esquiables, gracias a las últimas nevadas y las precipitaciones previstas en los próximos días.

Ello conlleva ampliar la oferta de pistas, mejorar espesores en cotas medias y altas y garantizar una buena experiencia para los esquiadores durante la segunda mitad de enero. En total, los esquiadores podrán disfrutar de alrededor de 230 kilómetros esquiables en todas las estaciones del grupo.

Las buenas condiciones llegan acompañadas de promociones para jóvenes de 18 a 26 años, disponibles hasta el próximo 1 de febrero. El pack incluye forfait de 1 a 5 días y alquiler de material válido en todas las estaciones de Aramón.

El fin de semana también llegará acompañado de varios eventos deportivos. La estación de Formigal-Panticosa acogerá la Jam Season Freestyle, una nueva actividad en el snowpark pensado para riders de todos los niveles. Se trata de una competición sin rondas de puntuación, en la que los jueces valorarán los trucos durante toda la jornada atendiendo a criterios como dificultad, ejecución, tipo de rider y edad.

La inscripción se realizará en el propio snowpark y se habilitarán categorías para chicas, chicos y juniors, tanto en snowboard como en freeski. Por su parte, Javalambre celebrará el Trofeo Social de Crono Slalom Gigante en la pista Ventisquero I, con una manga única que reunirá a participantes de todas las edades.

La música en Marchica

La música volverá a ser protagonista del fin de semana gracias al concepto M Experience. En Marchica la programación se extenderá desde el jueves con la presencia de Ciu On Tour, seguirá el viernes con Barce y culminará el sábado con Alvama Ice, uno de los DJs con mayor proyección del panorama nacional. Habitual en carteles de grandes festivales como Medusa o Arenal Sound, llega este fin de semana al après-ski de Formigal-Panticosa para cerrar la jornada. Mientras, en M The Club la noche del viernes estará animada por Alex Tena y el sábado se combinará la actuación de Maik Man con un set de piano bar.

En M Big Room el viernes sonará la sesión de Alex Melero y el sábado se podrá disfrutar de propuestas como Blin Blin con Carmen de la Fuente, la DJ que actuó en uno de los últimos shows de la cantante Aitana. Otros enclaves de Formigal-Panticosa también se sumarán a la programación musical del fin de semana, con propuestas en Cantal, Cabaña Garmet Lounge, El Iglú o Terraza Boutique Sarrios.

La estación de Cerler también contará con actuaciones, con Remáscaro como epicentro del après-ski, donde el viernes actuará Liats y el sábado será el turno de Dani del Lío. En Valdelinares el après-ski también tendrá protagonismo durante el fin de semana, con las actuaciones de Eddy Charlez el sábado y Panacas el domingo.