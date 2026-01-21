Aspanoa aporta 200.000 euros para investigar dos cánceres infantiles de mal pronóstico: estos son los proyectos

El trabajo de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) es incansable. Ayudan, acompañan y apoyan la investigación. En ese camino han vuelto a apostar fuerte por la innovación y van a aportar 200.000 euros con el fin de buscar nuevos tratamientos para el neuroblastoma y el meduloblastoma, dos tumores infantiles con un pronóstico mejorable. Ambos proyectos, que reciben idéntica aportación (100.000 euros cada uno), se desarrollarán principalmente en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y estarán liderados por los científicos Ariel Ramírez y Patricia Sancho.

En detalle, la investigación promovida por la doctora Patricia Sancho se centra en el meduloblastoma, que es el tumor cerebral maligno más frecuente en niños y uno de los más agresivos. Este cáncer aparece en el cerebelo y si pertenece al Grupo 3 o 4 presenta un peor pronóstico, con mayores probabilidades de que reaparezca tras los tratamientos habituales y causen la muerte del niño, según ha comunicado la asociación.

El objetivo del equipo de la doctora Sancho es, por tanto, evitar que el tumor recidive y para ello concentrarán sus esfuerzos en las células madre tumorales del meduloblastoma, es decir, aquellas que resisten los tratamientos habituales y causan la reaparición del tumor.

No es la primera vez que Sancho investiga en cáncer infantil gracias a la financiación de Aspanoa. En una anterior propuesta, descubrió que uno de los puntos débiles de las células madre tumorales del meduloblastoma eran sus mitocondrias, que son como los “pulmones” de las células. Por ello, pretenden probar fármacos que inhiban las mitocondrias de estas células y las “ahoguen”, causando su muerte y evitando la reaparición del meduloblastoma.

Esto lo van a hacer probando distintos medicamentos, destacando especialmente el Minnelide, que en fases preliminares ha duplicado la supervivencia de ratones con meduloblastoma. “No se sabe aún por qué y creemos que puede deberse precisamente a que este medicamento inhibe sus mitocondrias”, explica la doctora Sancho.

El Minnelide es un fármaco experimental que actualmente está en ensayos de fase 1 y fase 2 en cánceres gastrointestinales de adultos, como páncreas, estómago y colon. “Hay muy buenas perspectivas y creemos que, de funcionar en ratones con meduloblastoma, su traslación al paciente sería relativamente cercana, ya que se ha demostrado que el fármaco es seguro y únicamente habría que generar un ensayo para un nuevo tipo de población”.

Junto con la doctora Sancho, participan en este proyecto las investigadoras Irene Chavarría, Pilar Espiau y Paula Martín, del grupo Células Madre Tumorales del IIS Aragón, así como Elena García, científica del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A).

Células asesinas naturales

Por su parte, el equipo liderado por Ariel Ramírez Labrada tratará de buscar un tratamiento más efectivo contra el neuroblastoma. Es un tumor frecuente en la infancia, que se da especialmente en niños menores de 5 años y que aparece sobre todo en la zona del abdomen. Aunque muchos neuroblastomas responden muy bien a los tratamientos habituales, aproximadamente el 40% de ellos son de alto riesgo y en esos casos la supervivencia sigue estando en torno al 50%.

Por tanto, Ramírez va a enfocarse en este tipo de neuroblastomas con peor pronóstico, utilizando una doble estrategia terapéutica. Por un lado, quiere probar un fármaco experimental desarrollado en Barcelona que se llama Omomyc. Está actualmente en ensayos clínicos con otro tipo de tumores, con resultados esperanzadores. Este futuro medicamento bloquea un gen denominado MYC, que impulsa el crecimiento de los tumores y está presente en los cánceres más agresivos.

Por otro lado, en base a la experiencia que acumula su grupo de investigación en el desarrollo de inmunoterapias, quieren desarrollar una terapia celular específica para este tipo de tumores, utilizando para ello células NK (‘Natural Killers’). Estas células se denominan “asesinas naturales” porque están presentes en el sistema inmune de todos los seres humanos y se encargan de destruir tumores. En concreto, los investigadores quieren desarrollar un CAR que llevaría estas células NK hasta los neuroblastomas de alto riesgo y a las metástasis que estos puedan haber causado.

“En definitiva, es una terapia combinada, que utiliza una doble estrategia para intentar conseguir los mejores resultados -explica este investigador-. El fármaco Omomyc evita el desarrollo tumoral, pero no lo elimina. Y con este CAR-NK, convenientemente adaptado para este tipo de tumores, buscamos destruir el tumor”. La investigación se llevará a cabo en modelos in vitro y en ratones con el objetivo de asentar las bases para un futuro ensayo clínico en pacientes, previsto más a medio plazo en el caso de que los resultados en el laboratorio sean los esperados.

Ariel Ramírez es investigador Ramón y Cajal en el Grupo I3C del IIS Aragón y junto con él participa en este proyecto Yurena Aguilar, oncopediatra en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.

Más de 200 niños atendidos

Ramírez y Sancho destacan “la flexibilidad” de la financiación de Aspanoa, que les va a permitir ajustar el uso de los recursos según los resultados que vayan obteniendo en sus respectivas investigaciones, y que además servirá para contratar a un científico más en cada uno de sus grupos.

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado atendió a 206 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a sus padres y sus hermanos. Además, es la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil de toda España.

