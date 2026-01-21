La brecha salarial sigue creciendo en Aragón: la diferencia entre los altos directivos y sus trabajadores es cada vez mayor

La brecha salarial entre los cargos directivos de las empresas y sus trabajadores sigue ampliándose en la Aragón. Así lo refleja el último informe elaborado por el grupo ICSA, en colaboración con la EADA Bussiness School, que ha sido presentado este miércoles. En él, se analizan más de 80.000 datos salariales de distintos empleados por cuenta ajena en compañías tanto públicas como privadas del país y se ofrece una imagen de la evolución reflejada en las dos últimas décadas, entre 2007 (un año antes del crac inmbiliario) y 2025.

En términos generales, los trabajadores son el único grupo cuyo poder adquisitivo crece a un ritmo superior al de la inflación acumulada (un 45,9% frente a un 43,5%), en una relación estadística que ha sufrido altibajos pero que les deja en mejor posición que a los mandos intermedios (+23%), que son los que peor parados salen, y los directivos (+31,4%). En los tres casos ha aumentado, eso sí, el poder adquisitivo, aunque solo en el caso de los empleados lo ha hecho a un ritmo superior al que marca la inflación acumulada en estos 18 años, en los que el producto interior bruto se ha elevado un 2,9% en España.

El caso de Aragón en el último año ha sido paradigmático. En porcentaje, el sueldo de los empleados es el que más sube, en un 3,9% frente al crecimiento del 1,8% en los mandos intermedios y del 2,5% en el caso de los directivos. Sin embargo, la traducción de estos datos en absolutos refleja una mayor brecha salarial entre los cargos más altos y bajos en las empresas aragonesas. De hecho, la comunidad es la segunda, solo superada por Castilla La Mancha, donde más han crecido las retribuciones a los directivos -la cuarta en el caso de los mandos intermedios-, pero es la tercera donde menos han subido los sueldos de los empleados, solo por delante de Madrid y Asturias.

Trabajadores de la industria automotriz Stellantis en la sede de Figueruelas en Zaragoza, en una imagen de archivo.. / Laura Trives

Concretamente, el salario medio de un alto cargo en una compañía aragonesa, contando tanto el sector público como el privado, se sitúa ahora en 86.616 euros, por debajo de la media nacional (90.226 euros) y en sexta posición, en un ranking liderado por Madrid (95.528 euros) y Cataluña (92.443 euros), las dos únicas autonomías en un rango superior al promedio. Por contra, el sueldo de los trabajadores se queda en 27.567 euros, también por debajo de la media (28.577 euros).

Es decir, la brecha está ahora en 59.049 euros anuales, cuando hace un año estaba en 57.979 euros, una ampliación de 1.070 euros y del 1,8% en solo doce meses. La distancia también se agranda en la comunidad entre los mandos intermedios y las otras dos categorías, incluso en un valor superior. Respecto a la alta dirección, los mandos intermedios, que cobran 41.359 euros anuales (la media nacional es de 42.822 euros), se sitúan un 3,2% más lejos; frente a los trabajadores rasos, sus salarios se aproximan en un 2,3%.

Por sectores

Por sectores y rangos salariales, teniendo en cuenta aquí los datos exclusivamente nacionales, los directivos de la banca y los seguros son los que más cobran, 96.131 euros de media y un 1,4% más que en 2024. El transporte (92.502 euros, un 1,7% más) y la industria (86.521 euros, un 1,7% más) cierran el top 3, mientras que los dirigentes de la construcción y del sector servicios son los únicos que tienen un salario menor. El comercio y el turismo, que es en términos absolutos el que menos cobra en este rango, se ha recuperado de un descenso que comenzó en 2014 y se agravó con la pandemia hasta acechar ya al resto, con 78.300 euros de media y un crecimiento interanual del 2,15%, el más alto.

Las mayores diferencias siguen dándose en los mandos intermedios, con la banca y los seguros viendo cómo se incrementan los salarios en más de un 1,9% desde 2024 y una distancia absoluta considerable respecto al siguiente sector, la industria: 53.024 euros frente a 45.023, 8.000 euros más. En este rango, los servicios y el comercio y el turismo son los únicos en los que los mandos intermedios cobran menos y, de hecho, son los sectores con menores sueldos.

Imagen del último Congreso de Directivos CEDE, celebrado en Zaragoza. / Laura Trives

Por último, el único lugar donde la industria destrona a la banca y los seguros es en el análisis de los salarios de los empleados, que además es también el único rango donde todos los salarios han crecido. Así, los trabajadores de la industria cobran de media 31.597 euros, un 3,4% más que en 2024, mientras que los de la banca y los seguros perciben 30.229 euros, casi un 2% más.

En términos porcentuales, los sueldos que más crecen, un 8,3%, son los que por otra parte son más bajos: el comercio y el turismo, que superan los 20.000 euros anuales (20.228 euros). La construcción (26.739 euros y un crecimiento del 4,4%), el sector servicios (24.383 euros y un 6,8% más) y el transporte (22.570 euros y un 3,5% más) completan la tabla salarial de los trabajadores.