Comienza la segunda jornada de huelga educativa en Aragón con protestas en los centros: "En educación, más inversión"

Segunda jornada de huelga educativa en Aragón. Cargados con panderetas y carteles en defensa de la enseñanza pública, familias y alumnos del CEIP Hispanidad de Zaragoza se han concentrado a las puertas del colegio y juntos han clamado "en educación, más inversión". La imagen de esta mañana se repite a la vista este martes, cuando la comunidad educativa del centro también comenzó la jornada con una cacerolada. Ambas actuaciones se enmarcan en los paros impulsados en la comunidad por CGT para rechazar la concertación de las etapas educativas no obligatorias -0 a 3 años y Bachillerato-, medidas propuestas por el Gobierno de Jorge Azcón. El sindicato ha convocado en solitario.

Pequeños y mayores del CEIP Hispanidad han acudido a las 8.30 horas al colegio para levantar las pancartas reivindicativas que lanzaban mensajes como "La educación no se vende, se defiende" o "Dinero público para la pública", lema este último de la huelga. La protesta ha ido acompañada de un desayuno para de chocolate, batido y bizcochos para hacer frente a las primeras horas del día.

Las protestas se han repetido en otros centros como el José María Mir, el Jerónimo Blancas o el Ana Mayayo, en los que familias y docentes han levantado carteles que rezaban mensajes como "Pronto seremos escuelas de magia. Nada por aquí, nada por allá" o "Es de mala educación vaciar la escuela pública".

Una hora más tarde, sobre las 9.30 horas, ha comenzado en la sede de CGT un café-debate sobre la concertación de las etapas no obligatorias, medidas que desde el sindicato insisten en que suponen una "privatización" de la educación pública aragonesa. A las 10.30 horas, los huelguistas partirán en bicicleta hasta la consejería de Educación de la DGA, en la que tienen previsto concentrarse a las 12.00 horas. La bicifestación hará una parada en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para hacer una pitada.