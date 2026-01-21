Cubrir servicios mínimos durante la huelga educativa en Aragón: "Si hubiera podido secundarla, lo habría hecho"

En el equipo son dos, y han acordado turnarse. Aragón vive su segunda jornada de una huelga contra la concertación de las etapas educativas no obligatorias (0 a 3 años y Bachillerato), medida impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, que tanto María Calavia como su compañera de departamento del Centro de Educación Especial Segeda de Calayud querían secundar. Como los servicios mínimos establecidos por el Ejecutivo aragonés marcaban que una de las dos debía estar en el colegio durante los paros para asegurar la atención al alumnado, las profesionales han decidido alternarse. Por eso, este miércoles María ha acudido a su puesto de trabajo a diferencia del martes, cuando frenó su actividad en defensa de la pública. También lo hará este jueves. "Si hubiera podido hacer huelga, la habría secundado", ha indicado.

Los paros, impulsado en solitario por CGT, se han convocado en rechazo a la concertación educativa, una medida que a ojos de María carece de sentido cuando en la escuela pública sufren "grandes carencias que no se cubren". "No estoy a favor de los conciertos mientras cierran aulas de Bachillerato en la escuela pública, es un sinsentido teniendo estructura, personal, etc., en la pública", ha compartido la profesional, que ha recordado que desde hace tiempo acumulan "recortes, una bajada de cupos, una sobrecarga de trabajo muy fuerte...".

Por eso, y aun habiendo sido designada para servicios mínimos, María ha mostrado su apoyo a la huelga con un cambio en la estructura organizativa del centro, acción que responde también al seguimiento de los paros tanto de profesorado como de estudiantado. La profesional ha concretado que, con los servicios mínimos incluidos, ha secundado la huelga en torno a un 50% del personal y un 50% del alumnado, algo más que en la primera jornada.

"En función de cómo va la mañana y el seguimiento, se reestructuran los grupos y vemos si se pueden atender y unificar, pero no estamos siguiendo la estructura habitual de las clases", ha explicado María. La profesional ha detallado que han realizado actividades de ver películas y se han suprimido otras como, por ejemplo, los talleres de tiempos escolares. "Es aguantar la mañana como podemos", ha indicado.

María expresa que el equipo docente ha contado con el apoyo de las familias del centro, pues aunque son varias las que no han podido secundar la huelga porque no cuentan con los recursos humanos y/o materiales suficientes para que sus hijos con necesidades especiales estén atendidos en casa durante la jornada escolar, se han mostrado de acuerdo con la huelga.

Según ha concretado María, la AMPA del Segeda han firmado un escrito en apoyo a esta huelga que ha convocado CGT en solitario y sin Fapar. "Las familias son conscientes de las necesidades y carencias que tiene el centro porque ellas las sufren de primera mano. Para ellos es difícil que el colegio no esté funcionando al 100%, pero conocen la situación y se siente su respaldo", ha apuntado.

La profesional ha desgranado que en el centro tienen un puesto de auxiliar sin cubrir desde finales del mes de octubre, y ha indicado que ha aumentado el alumnado. "Tenemos grandes dificultades todos los años para poder cubrir el personal no docente, tanto auxiliar como de enfermería", ha señalado.

Noticias relacionadas

Desde la DGA han mostrado su respeto a los paros y han citado a CGT, sindicato convocante, a reunirse en los próximos días, una vez termine el luto nacional por la tragedia de Adamuz. Con todo, desde Educación han afirmado que no existen "recortes ni desmantelamiento alguno del servicio público en favor de la privada" y han asegurado que el presupuesto del Gobierno de Azcón en educación pública no universitaria "es la mayor de la historia", con una inversión de más de 1.300 millones de euros.