Los ecologistas recurren la expansión de los centros de datos de Amazon en Aragón: primera vez que llega a los tribunales en España

Han denunciado el PIGA aprobado hace unos meses por la DGA

Manifestación en Zaragoza contra los centros de datos en Aragón, el pasado septiembre. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de un contencioso administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que autoriza la expansión de los centros de datos de Amazon Web Services en la comunidad, en una iniciativa que, con apoyo de colectivos y personas académicas, se presenta como el primer juicio en España contra infraestructuras de hiperescala.

La organización ecologista, representada por el despacho Fons de Defensa Ambiental, ha informado de que la demanda busca visibilizar los impactos ecológicos, sociales y económicos de estas grandes infraestructuras de datos y proteger el territorio y el medio ambiente aragonés, como explica en una nota de prensa. La acción forma parte de un litigio estratégico que combina defensa legal, investigación y activismo comunitario, y que reclama un debate público sobre el modelo de expansión de estos proyectos tecnológicos.

El proceso se suma a otro iniciado recientemente en el municipio de Villanueva de Gállego, donde también se ha llevado a los tribunales el mismo plan que avala la expansión de AWS en la región. Desde Ecologistas en Acción Aragón se señala que el uso de figuras jurídicas como los PIGA permite exenciones fiscales y facilidades de tramitación que, según la entidad, dificultan la presentación de alegaciones por parte de la sociedad civil y priorizan la rapidez frente a la evaluación crítica.

Obras del centro de datos de Amazon en Villanueva de Gállego. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En paralelo, la organización ha lanzado una campaña de financiación colectiva en la plataforma Migranodearena.org para cubrir los costes del proceso legal. La iniciativa, indican, pretende sostener un recurso jurídico independiente y evitar que la defensa del territorio dependa únicamente de corporaciones o partidos políticos.

La acción se enmarca en un trabajo conjunto de investigación, movilización, comunicación y litigio judicial en el que participan, entre otros, Ecologistas en Acción, Tu Nube Seca Mi Río, No Es Sequía es Saqueo, Observatori DESCA y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible, junto a colectivos territoriales y comunidades locales. La red de apoyo cita experiencias de movilización ciudadana en países como Chile, México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Francia y Países Bajos para subrayar el papel de la participación social en estos procesos.

TEMAS

