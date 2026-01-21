Los empresarios de Aragón expresan su preocupación por la seguridad y eficiencia del transporte ferroviario
CEOE y Cepyme muestran su enorme pesar por las víctimas de los accidentes de los últimos días se suma a la "percepción de un deterioro de los servicios que provoca inseguridad, incertidumbre y riesgo reputacional como país"
Los graves accidentes ferroviarios producidos en Andalucía y Cataluña han disparado la preocupación de las organizaciones empresariales CEOE Aragón y Cepyme Aragón por la situación de esta red de transporte en España y su impacto sobre la seguridad de los viajeros y trabajadores de la misma, así como por la calidad y fiabilidad de los servicios.
Con un enorme pesar por las víctimas y sus familias, a las que trasladan su solidaridad, ambas patronales consideran que estos accidentes son "un nuevo y trágico peldaño en los incidentes y el empeoramiento del servicio que sufre la red ferroviaria española desde hace meses".
"El crecimiento de las incidencias, suspensiones y retrasos de trenes causa preocupación e incertidumbre, en primer lugar por la seguridad de la red y las conexiones ferroviarias y, en segunda derivada por la calidad de los servicios y el mantenimiento de las infraestructuras", sostienen desde el empresariado en un comunicado.
El "riesgo país" de los accidentes
A ello se suma "el riesgo país" que, según CEOE y Cepyme de Aragón, estos sucesos representan, "poniendo en duda la calidad y eficiencia de un transporte ferroviario y especialmente de alta velocidad que durante años ha sido referencia internacional".
Tras la "drástica" reducción de la velocidad de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza por posibles deficiencias en las vías, desde ambas organizaciones exigen, además de una investigación "exhaustiva" de las causas de los recientes accidentes, "una gestión eficaz, inversión continua y suficiente en infraestructuras y servicios ferroviarios", y la revisión de responsabilidades y fallos en los mismos "con la seguridad de las personas y la eficiencia del transporte y conexiones por ferrocarril como foco primordial".
