La plantilla de Mann Hummel en Zaragoza para en bloque para protestar por el despido colectivo de 150 trabajadores: "Es una irresponsabilidad, se quieren llevar la producción a otros países"

Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza prometen dar la batalla contra el despido colectivo de 150 personas planteado por la compañía antes de la pasada Navidad, a través de un expediente de regulación de empleo (ere) que comenzará a negociarse el próximo 27 de enero. Como ya hicieran hace apenas una semana, los 300 empleados del turno de mañana han parado en bloque a las 9.00 horas, coincidiendo con los 15 minutos de descanso, para salir a las puertas de la planta ubicada en Plaza y mostrar su rotundo rechazo a los planes de la empresa automovilística.

"Es una irresponsabilidad. Su intención (la de Mann Hummel) es llevarse parte de la producción a terceros países, probablemente a sus fábricas en Europa del Este. Es una deslocalización en toda regla", ha denunciado el presidente del comité de empresa, Carlos Dalmau, que recuerda que MannHummel lleva 60 años trabajando en la capital aragonesa, las dos últimas décadas en el polígono Plaza, "y sigue dando beneficios muy importantes".

Además de la deslocalización denunciada por los sindicatos, Dalmau incide en que "aquí no sobra nadie". Y para muestra un botón. "Solo en enero se han contratado a más de 60 trabajadores eventuales a tiempo completo, además de los empleados de empresas externas. No se entiende la decisión", asevera, concretando después que no se cree la justificación dada por la empresa: "Nos dicen que se ha perdido un cliente importante, pero tampoco es cierto. Básicamente, porque el principal cliente somos nosotros mismos".

Protesta de los trabajadores de MannHummel en Zaragoza, la pasada semana. / Miguel Ángel Gracia

En ese sentido, ambas partes tendrán una primera reunión el próximo 27 de enero para tratar de alcanzar un acuerdo que, tal y como avisa el comité, no será sencillo. Para empezar, porque los sindicatos "no reconocen" el ere de 150 personas en una fábrica en la que actualmente hay 630 trabajadores. Mientras, fuentes de MannHummel han evitado pronunciarse tras ser consultados por este diario y ni confirman ni desmienten esa posible deslocalización que denuncian los sindicatos.

Una histórica de Zaragoza y de Plaza

Mann Hummel es una de las históricas del polígono Plaza, donde lleva operando 20 años y cuenta con unas instalaciones de 37.000 metros cuadrados sobre una parcela de ocho hectáreas. Desde la multinacional se justifican desde el pasado diciembre, cuando se desvelaron sus intenciones, en esas razones productivas, vinculadas a que la planta de Zaragoza va a dejar de fabricar todos los elementos filtrantes, un tipo de producto más vinculado a los recambios, lo que provocará una caída relevante de la carga de trabajo en la factoría.

El cese de esta producción será de forma gradual a lo largo de 2026, según la información trasladada a la parte social, pero se desconocen por ahora los motivos de esta decisión y si se trasladará esta fabricación a otra planta del grupo alemán. Esta gradualidad se trasladará también a los despidos, que se irán produciendo de forma escalonada a lo largo del presente año.