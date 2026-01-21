Natalia Chueca carga contra Óscar Puente por la velocidad de los trenes: "Lo único que hacen es que crezca la desconfianza"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado que la variación de velocidades para los trenes del corredor entre Zaragoza y Madrid lo único que produce es "desconfianza". La regidora se ha mostrado confundida ante el anuncio del Ministerio de Transportes al entender que en el mismo corredor se estaba barajando aumentar la velocidad por encima de los 300 kilómetros hora cuando en este momento han retirado esos planes "sin encomendarse a nadie".

La decisión de limitar la velocidad a 160 km/h ha llegado justo tras un accidente mortal y pocas semanas después de que el ministro Óscar Puente anunciara que se iban a ejecutar mejoras en la línea que iban a permitir alcanzar velocidades comerciales de 350 km/h entre Madrid y Barcelona. Han sido los propios maquinistas los que han estado solicitando este cambio a la baja debido al mal estado en el que se encuentran algunos tramos de la infraestructura.

Para Chueca, estos cambios son el reflejo de una gestión "nefasta" de las líneas de alta velocidad en los últimos años. "Continuamente se sufren retrasos e incidentes y nos enfrentamos a una gran falta de fiabilidad", ha indicado. Ante los últimos límites anunciados en diferentes tramos que afectan a las conexiones de Zaragoza con capitales como Madrid o Barcelona ha pedido una explicación basada en "informes serios" al entender que crece la desconfianza entre los usuarios de los trenes.

La alcaldesa también ha recordado que cuando pidió explicaciones al ministro Puente sobre el aumento de las velocidades y sobre cómo eso afectaría a la ciudad la reacción fue agresiva por parte del socialista. "Poco menos que llegó a insultarme en las redes sociales, pero ahora vemos que dos meses después, y sin encomendarse a nadie, decide dar marcha atrás", ha dicho.

Este mismo miércoles Adif ha vuelto a reducir la velocidad de circulación en la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid. La medida se ha aplicado a primera hora después de que el maquinista de un tren de Renfe alertara del estado de varios puntos de la vía.

En concreto, se ha establecido una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 100 y 178, como medida preventiva mientras se revisa la infraestructura, según fuentes de Adif.