La oferta de empleo público bate récords en 2026: Aragón dispone más plazas que nunca

La oferta de empleo público (OPE) marcará un nuevo récord este año 2026. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la mayor propuesta de la serie histórica tras alcanzar un amplio consenso de los agentes sociales en la mesa sectorial. CC.OO., UGT y CSIF han dado su voto favorable y STEPA se ha abstenido. Así, el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón contempla un total de 1.318 plazas

La OPE 2026 se apoya en una tasa de reposición máxima, conforme a los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto permitió iniciar la negociación con una tasa del 120% y ha supuesto 140 plazas adicionales sobre las 699 iniciales, lo que ha llevado a alcanzar finalmente 839 plazas de turno libre.

La OPE 2026 se desarrolla conforme a la normativa vigente, con turno libre y promoción interna, cumpliendo los plazos legales y la planificación establecida. La oferta contempla inicialmente 839 plazas de turno libre, distribuidas en 523 plazas de personal funcionario y 316 plazas de personal laboral.

De estas plazas, como informa el Gobierno de Aragón, se detraen los turnos específicos de reserva establecidos por la normativa vigente: discapacidad física o sensorial (5%), discapacidad intelectual (2%), enfermedad mental (2%), cupo de terrorismo (1%), personas transexuales (1%) y violencia de género (2%).

A estas plazas de turno libre se suman 479 plazas de promoción interna, lo que eleva el total de la OPE a 1.318 plazas, cifra que supera ampliamente las ofertas de años anteriores, con un total de 919 en 2025, 706 plazas en 2024, 939 plazas en 2023 y 898 plazas en 2022, incluyendo estas últimas convocatorias los procesos de estabilización.

La oferta de empleo público, además de ser un instrumento básico de ordenación de los recursos humanos de la Administración, constituye un elemento imprescindible de toda política de personal para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, asegurando con ello que la Administración cumpla su cometido de servir con objetividad los intereses generales.

La oferta de empleo público aprobada comprende un total de 839 plazas, cifra que respeta la tasa de reposición legalmente establecida, así como 479 plazas de promoción interna. Este es el reparto:

