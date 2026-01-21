La oferta de empleo público bate récords en 2026: Aragón dispone más plazas que nunca
El Gobierno ha aprobado este miércoles la mayor propuesta de puestos de la serie histórica tras alcanzar un amplio consenso con los agentes sociales
La oferta de empleo público (OPE) marcará un nuevo récord este año 2026. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la mayor propuesta de la serie histórica tras alcanzar un amplio consenso de los agentes sociales en la mesa sectorial. CC.OO., UGT y CSIF han dado su voto favorable y STEPA se ha abstenido. Así, el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón contempla un total de 1.318 plazas
La OPE 2026 se apoya en una tasa de reposición máxima, conforme a los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto permitió iniciar la negociación con una tasa del 120% y ha supuesto 140 plazas adicionales sobre las 699 iniciales, lo que ha llevado a alcanzar finalmente 839 plazas de turno libre.
La OPE 2026 se desarrolla conforme a la normativa vigente, con turno libre y promoción interna, cumpliendo los plazos legales y la planificación establecida. La oferta contempla inicialmente 839 plazas de turno libre, distribuidas en 523 plazas de personal funcionario y 316 plazas de personal laboral.
De estas plazas, como informa el Gobierno de Aragón, se detraen los turnos específicos de reserva establecidos por la normativa vigente: discapacidad física o sensorial (5%), discapacidad intelectual (2%), enfermedad mental (2%), cupo de terrorismo (1%), personas transexuales (1%) y violencia de género (2%).
A estas plazas de turno libre se suman 479 plazas de promoción interna, lo que eleva el total de la OPE a 1.318 plazas, cifra que supera ampliamente las ofertas de años anteriores, con un total de 919 en 2025, 706 plazas en 2024, 939 plazas en 2023 y 898 plazas en 2022, incluyendo estas últimas convocatorias los procesos de estabilización.
La oferta de empleo público, además de ser un instrumento básico de ordenación de los recursos humanos de la Administración, constituye un elemento imprescindible de toda política de personal para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, asegurando con ello que la Administración cumpla su cometido de servir con objetividad los intereses generales.
La oferta de empleo público aprobada comprende un total de 839 plazas, cifra que respeta la tasa de reposición legalmente establecida, así como 479 plazas de promoción interna. Este es el reparto:
- 772 plazas para el acceso por turno libre, de las cuales se reservarán 8 para atender el cupo de quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, otras 8 para atender el cupo de personas transexuales y 17 para atender el cupo de mujeres víctimas de violencia
- 67 plazas para el turno de personas con discapacidad, de las cuales 42 serán cubiertas por el turno de discapacidad física o sensorial, en un grado igual o superior al 33 por ciento, 17 para ser cubiertas por el turno de discapacidad intelectual y 8 quedan asignadas al turno de enfermedad mental.
- Además, quedan otras 479 plazas de promoción interna.
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle