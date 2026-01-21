Los pasajeros de Zaragoza, ante la limitación de la velocidad de los trenes: “Prefiero que vayan más lentos e ir más segura”

La tragedia ocurrida en Adamuz, así como la de Gelida, está marcando la vida de quien debe desplazarse en tren. La sensación de miedo es real entre los pasajeros que, con regularidad, utilizan este medio de transporte. Muchos coinciden en que la seguridad debe estar por encima de la velocidad y apoyan las medidas de protesta adoptadas por los maquinistas, que planean una huelga general.

La mañana en la estación Delicias de Zaragoza ha tenido una conversación común: la doble tragedia de los últimos días. Varios viajeros que esperaban a coger el tren reconocían tener esa sensación de incertidumbre, una mezcla de nervios y tranquilidad. Lo primero, porque los accidentes son muy recientes. La segunda, porque las personas no deben detener su vida habitual. Aquellos que abandonaban el andén comentaban el retraso sufrido y cómo ahora notaban “un poco más” las vibraciones de la vía.

Rocío ha llegado a Zaragoza desde Madrid. Viaja por trabajo un par de veces al mes, reconoce que hoy la velocidad del tren era inferior a la habitual, lo que provocó un retraso de 30 minutos. “No me siento completamente segura; genera incertidumbre, aunque hay que confiar en que todo vaya bien”, ha apuntado.

Al subir al tren, tenía una sensación extraña porque la estación estaba vacía y es raro, no es miedo, pero sí una sensación diferente”, ha explicado. Rocío apoya la huelga de los trabajadores y considera que es necesaria para garantizar un buen mantenimiento de los trenes y la seguridad de pasajeros y empleados. “Seguridad ante todo”, ha subrayado.

"Sea por la vía o por el tren, algo ha fallado. No es un error humano, sino un problema de mantenimiento. Ha sido un cúmulo de factores. La pena es que tenga que suceder una tragedia para que los políticos se pongan de acuerdo. Es triste que tengamos que llegar a esto para que inviertan en seguridad, que pagamos con nuestros impuestos", ha terminado Rocío.

Revisar las infraestructuras

Otro viajero habitual que llega desde la capital de España añade que siempre ha subido al tren con total seguridad y que son tragedias que, aunque lamentables, “no deben convertirse en motivo de alarma constante”. Sin embargo, ha defendido que el foco debe estar en las infraestructuras: “Hay que identificar posibles problemas derivados del mal mantenimiento de las vías, porque lo contrario tiene consecuencias”.

Por su parte, Olga, que se dirige a Ciudad Real, ha opinado que los cambios de velocidad pueden asustar, pero confía en que se están tomando las medidas adecuadas. “Me siento segura. Apoyaría la huelga y entendería sus motivos, aunque me afectase. Está claro que hay que revisar las vías y mejorar las infraestructuras. Preferiría que el tren fuese más lento, pero ir más segura”.

Ander, que viaja a Calahorra, se ha mostrado más conciso: “Ha sido un accidente y esperemos que no vuelva a pasar”.

Por su parte, Olvin Pineda, que se dirige a Madrid, ha indicado que la preocupación entre los pasajeros es comprensible: “Los trenes ofrecen máxima seguridad, pero van rápido y no sabes qué puede pasar. La huelga es entendible. Primero está la vida de las personas que viajamos. Es necesario tomar medidas que reduzcan la velocidad y garanticen mayor seguridad”.

En general, los viajeros resaltan el posible déficit en el mantenimiento de vías y trenes, y reclaman que las autoridades actúen para prevenir nuevas tragedias.