Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bazdar Real ZaragozaMuseo Semana SantaExpertos trenHuelga ZaragozaBus ZaragozaAday Mara
instagramlinkedin

Puente anuncia que la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza se adelantará a este año por ser la que está "en peor estado"

El ministro de Transportes admite que las deficiencias detectadas afectan solo al confort, en ningún caso a la seguridad de los viajeros

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia de este miércoles en Madrid.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia de este miércoles en Madrid. / Europa Press

David López

David López

Zaragoza

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles que la renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Calatayud-Zaragoza se va a adelantar a "este mismo año" porque se ha constatado que es la que está "en peor estado". Su decisión, hecha pública esta misma tarde en su comparecencia pública junto a los presidentes de Adif y Renfe, llega tras la decisión adoptada ayer de limitar la velocidad en 150 kilómetros de este corredor a 160 km/h, una medida que se ha levantado esta mañana para recuperarla poco después a raíz de las alertas hechas por los maquinistas.

La renovación de la línea entre Madrid y Barcelona, en la que están las paradas de Calatayud y Zaragoza, ya se iba a acometer dentro de los planes anunciados hace meses por el propio ministro de elevar la alta velocidad hasta 350 km/h, pero ahora se van a adelantar después de lo ocurrido estos días y comprobado por los propios técnicos de Adif y el ministerio. "Como somos conscientes de que la línea entre Madrid y Calatayud es la que está en peor estado hemos anticipado la renovación que íbamos a afrontar en toda la línea a este mismo año y empezar con ella", ha asegurado en su comparecencia pública de este miércoles en Madrid.

"Somos conscientes porque fui dialogando con el maquinista, de que el tramo entre Barcelona y Zaragoza está mejor, y que el tramo entre Madrid y Calatayud es el que está peor", ha relatado Puente durante su comparecencia. Pero ha apostillado que es "en términos sobre todo de confort de marcha, y quiero que esto quede claro porque la seguridad nunca se pone en riesgo". "Si hay un problema de seguridad, se limita la velocidad e incluso si son de confort se aplcan las medidas correctoras lo antes posible", ha añadido el ministro.

Noticias relacionadas

Sus palabras llegan en una jornada que comenzaba con la limitación de velocidad a 160 km/h levantándose en torno a las 9.30 horas, pero que la alerta de otro maquinista de la línea sobre el mal estado de la infraestructura llevaba a aplicar de nuevo poco después. En la estación, retrasos de más de media hora que en algunos convoyes llegó a ser de dos horas, mientras algunos trenes reducían la velocidad en algunos tramos mucho más que ese límite impuesto por el gestor ferroviario. Llegaron a circular a menos de 80 kilómetros por hora en una línea en la que hace dos días se alcanzaban los 300 km/h.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
  2. Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
  3. Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
  4. La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
  5. Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
  6. Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora
  7. Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
  8. Polémica en un garaje de Zaragoza porque un propietario aparca la moto y el coche en la misma plaza: 'Deja algo en la calle

Puente anuncia que la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza se adelantará a este año por ser la que está "en peor estado"

Puente anuncia que la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza se adelantará a este año por ser la que está "en peor estado"

Cubrir servicios mínimos durante la huelga educativa en Aragón: "Si hubiera podido secundarla, lo habría hecho"

Cubrir servicios mínimos durante la huelga educativa en Aragón: "Si hubiera podido secundarla, lo habría hecho"

La oferta de empleo público en Aragón bate récords en 2026: estas son las 1.318 plazas pactadas con los sindicatos

La oferta de empleo público en Aragón bate récords en 2026: estas son las 1.318 plazas pactadas con los sindicatos

La opinión de los expertos sobre las "vibraciones" en las líneas de alta velocidad: "Ojo con las sensaciones que se tienen a bordo de un tren"

La opinión de los expertos sobre las "vibraciones" en las líneas de alta velocidad: "Ojo con las sensaciones que se tienen a bordo de un tren"

La Generalitat admite que no saben cómo cumplir la sentencia de Sijena: "Simplemente es que hay unos riesgos muy grandes"

La Generalitat admite que no saben cómo cumplir la sentencia de Sijena: "Simplemente es que hay unos riesgos muy grandes"

Teka pretende externalizar varios servicios para justificar el despido de 26 personas en Zaragoza y 99 en España: "La propuesta inicial está muy alejada de nuestros intereses"

Teka pretende externalizar varios servicios para justificar el despido de 26 personas en Zaragoza y 99 en España: "La propuesta inicial está muy alejada de nuestros intereses"

Un muerto tras un accidente de coche en la AP-68 a la altura de Zaragoza

Un muerto tras un accidente de coche en la AP-68 a la altura de Zaragoza

Segundo día de huelga educativa en Aragón: "Hay plazas libres en la pública, no hace falta concertar"

Segundo día de huelga educativa en Aragón: "Hay plazas libres en la pública, no hace falta concertar"
Tracking Pixel Contents