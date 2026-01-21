El Reicaz ya cuenta con su Instituto de Mediación

Hace casi dos décadas que el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) forma a numerosos colegiados en mediación. Los abogados están preparados especialmente para tratar el conflicto, pero la formación en mediación les dota de herramientas adicionales para poder explorar nuevas formas de resolución. Esta iniciativa nace de la convicción de que ciertos conflictos requieren soluciones distintas a la vía judicial, especialmente en entornos donde es vital mantener o recuperar la relación entre las partes, fomentando el diálogo y el entendimiento (conflictos familiares, vecinales, laborales, societarios o asociativos).

Tras años de capacitación y con la aprobación de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Reicaz constituyó su Instituto de Mediación (ImReicaz). Sus fines principales incluyen la promoción de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, la gestión de procesos intrajudiciales y extrajudiciales, y el nombramiento de mediadores acreditados ante los registros oficiales. Asimismo, facilita a la ciudadanía, instituciones y profesionales una relación de mediadores con experiencia contrastada y formación de calidad.

No obstante, el impulso definitivo ha sido la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que exige acudir a un medio alternativo de resolución de conflictos antes de interponer una demanda. De este modo, la mediación adquiere una relevancia especial como requisito previo de procedibilidad. El Servicio de Mediación del Colegio ha actualizado todos sus protocolos conforme a las exigencias de dicha ley orgánica. Esto permite expedir los certificados necesarios para la admisibilidad de las demandas en caso de no alcanzar un acuerdo. Si la mediación es exitosa, el letrado mediador redacta el acuerdo con todas las garantías jurídicas necesarias para las partes.

Aumento de solicitudes

Cualquier persona inmersa en un conflicto puede acudir directamente al Colegio de Abogados, donde se le asignará un mediador para iniciar el contacto con la contraparte. También es frecuente que los propios abogados soliciten la intervención del servicio para sus clientes. Desde la implementación de la ley, las solicitudes han crecido rápidamente: se pasó de 8 peticiones en 2024 a más de 50 en 2025. A fin de atender las solicitudes, el Reicaz cuenta con más de 100 mediadores profesionales inscritos y acreditados, con formación continua en técnicas de comunicación y otras herramientas necesarias para actuar como mediadores y se han desarrollado más de 10 especialidades para abordar conflictos en diversos ámbitos: familiar, vecinal, arrendamientos, hipotecario, mercantil, laboral, escolar, asociativo, de consumo e, incluso, en los ámbitos penal y penitenciario.

Los abogados del ImReicaz llevan años preparándose para este reto y como expertos en la resolución de conflictos son los profesionales idóneos para participar como mediadores y poder además redactar los acuerdos con las mayores garantías o expedir los certificados de acuerdo con lo dispuestos en la LO 1/2025

Los principios de la mediación basados en la imparcialidad, neutralidad y la confidencialidad hacen que este proceso, al que las partes acuden de forma libre y voluntaria, sea un método muy eficaz. El Reicaz suma este método a otros como la negociación, el arbitraje o la conciliación privada. Por ello, se consolida como un referente en la resolución de conflictos, no solo judicialmente, sino también mediante abogados mediadores, árbitros y conciliadores que buscan las soluciones más idóneas y efectivas para la sociedad.