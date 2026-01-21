Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teka pretende externalizar varios servicios para justificar el despido de 26 personas en Zaragoza y 99 en España: "La propuesta inicial está muy alejada de nuestros intereses"

Dirección y comité de empresa se han emplazado a una nueva reunión el próximo 28 de enero para seguir negociando, aunque los sindicatos se muestran firmes en su rechazo al ere

Fachada de la fábrica de Teka en Zaragoza.

Fachada de la fábrica de Teka en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Las posturas entre los sindicatos y Teka Industrial siguen alejadas. La compañía, que propone un ere con 99 despidos en toda España, 26 de ellos en su planta de Zaragoza, se ha reunido este miércoles por tercera vez con la parte social de la empresa para intentar acercar una entente, algo que no parece posible a corto plazo. Los sindicatos han aprovechado para hacer saber a la dirección, una vez más, que consideran "injustificado" el despido colectivo.

Sobre todo, dicen, las condiciones que propone la empresa supondrían una reducción de personal que haría imposible hacer frente a las demandas productivas de Teka en estos momentos. "Hemos hecho entrega de un informe, que hemos explicado de viva voz a la dirección, donde se evidencia que para poder afrontar los planes de producción de la compañía en este 2026 no sería posible con una reducción tan elevada de puestos de trabajo", reza el comunicado de la parte social.

Aunque, al menos esta vez, los trabajadores ya conocen los planes de la empresa de forma más concreta. "(Teka) ha propuesto externalizar los servicios de CAU (atención al usuario), COC (campanas extractoras) y almacén de repuestos", explican, algo a lo que los sindicatos se oponen porque, dicen, "pone en riesgo la competitividad de la compañía". El próximo día 28, ambas partes volverán a reunirse.

Con todo, el comité de empresa ya tiene sobre la mesa las condiciones a las que podrían acogerse los afectados por los 99 despidos en España. En ese sentido, ofrecen un plan de renta del 75% del salario neto a los mayores de 61 años y del 50% para los que tienen entre 58 y 60, priorizando así a los trabajadores al borde de la jubilación. Para el resto, ofrecen 28 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En Zaragoza, la idea pasa por despedir a 26 de los 222 empleados.

Las causas

El despido colectivo fue anunciado el pasado 24 de noviembre. La dirección de Teka Industrial dio traslado en ese entonces a los representantes laborales de algunas de las causas que justificaban el ere, sobre todo "organizativas y productivas". Factores que vendrían agravados por la bajada de pedidos y una estructura que consideran "sobredimensionada" tras integrarse en Midea. Una situación que ya había generado malestar en la plantilla local, ya que se dejaron de fabricar 20.000 unidades en Zaragoza para ser producidas por Midea en China y después entrar en el mercado español bajo la marca Teka.

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza.

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza. / CCOO ARAGÓN

Por otro lado, las fábricas de Zaragoza y Santander, esta última la más afectada con 47 despidos, trabajan desde el pasado mes de octubre bajo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que ha provocado que toda su actividad se concentre en un único turno de mañana. Se trata de una medida que está prorrogada hasta el 31 de marzo y que provoca un excedente de personal.

Asimismo, existe otro foco de conflicto: el bloqueo del contrato de relevo. Esta fórmula, pactada en el convenio, garantiza la salida del personal de 61 años hasta 2027, pero tras ejecutar 18 prejubilaciones en 2024, Teka se niega a continuar con ello alegando cambios en la normativa de cotización. Ambas partes están citadas el próximo 28 de enero, en plena negociación del ere, para el juicio.

Teka pretende externalizar varios servicios para justificar el despido de 26 personas en Zaragoza y 99 en España: "La propuesta inicial está muy alejada de nuestros intereses"

