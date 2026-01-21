El voto desde el extranjero en las elecciones de Aragón: ¿Por qué la comunidad ha sumado cerca de 5.000 electores potenciales en solo dos años?

Los aragoneses están llamados a las urnas el próximo domingo 8 de febrero para participar en las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad. En total, hay 991.893 residentes mayores de 18 años que podrán participar en los comicios, aunque la cifra total del censo electoral supera ligeramente el millón contabilizando un grupúsculo que, aunque en proporción superan el 4%, suelen tener una participación escasa. Se trata del voto desde el extranjero, con un censo (CERA, en referencia a los residentes ausentes) que ha crecido más de un 12% desde mayo de 2023 por distintos motivos y que, en el caso del 8F, supone un total de 44.433 aragoneses con derecho a sufragio, por los 39.572 que se contabilizaban hace apenas dos años y medio.

Con todo, esos más de 44.000 potenciales electores suelen participar en las elecciones autonómicas de una forma muy reducida. Sin ir más lejos, en 2023 ejercieron su derecho 3.809 personas desde el extranjero, menos de un 10% del total, lo que provocó que apenas supusieran el 0,56% de los votos totales emitidos. Y en esta ocasión todo indica que los porcentajes serán similares, en parte debido al laborioso proceso que hay que ejecutar para conseguir introducir la papeleta en la urna, que comienza con una solicitud cuyo plazo acabó el pasado 10 de enero.

En cualquier caso, existen varias dinámicas que contextualizan un fenómeno, tanto en la forma como en el fondo, que rara vez suele cambiar el resultado final (en Aragón nunca han decidido un escaño en su conteo particular, que suele tardar varios días). En primer lugar, en ese crecimiento de casi 5.000 electores en menos de tres años se explica, entre otras razones, por la última Ley de Memoria Democrática, de 2022, que permite optar a la nacionalidad a los hijos de españoles que perdieron la nacionalidad en el exilio tras la Guerra Civil, así como a los nietos de españoles nacidos en el extranjero y a los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros previo a 1978.

Esta normativa comienza a tener un impacto visible, especialmente en Sudamérica, con algunas voces que comienzan a asegurar que Buenos Aires podría convertirse en la tercera ciudad española. Precisamente, entre esos más de 4.800 nuevos aragoneses destacan sobremanera los casi 900 argentinos que contarán con derecho a voto en el próximo 8 de febrero. Argentina es, de hecho, el segundo país del mundo con más electores en el CERA de Aragón, 6.605. Solo le supera Francia, con 9.234 votantes, en un podio que cierra EEUU (3.422), seguido muy de cerca por el Reino Unido (3.414) y con Alemania en quinta posición (2.891).

La "lejanía", principal condicionante

Sin embargo, atendiendo a los comicios automáticos del 28 de mayo de 2023, ese ranking varía significativamente en dirección a Europa. Francia fue el país con más participación (cerca de 1.200), con Alemania en segundo lugar y el Reino Unido en tercero. Argentina, en cambio, se queda fuera de ese top 3, ya que votaron poco más de 300 aragoneses. "El principal factor que influye en esto es la lejanía", analiza la politóloga Carmen Lumbierres, que amplía que esa distancia no es solo "física".

Recuento del voto desde el extranjero (CERA), en unas elecciones pasadas. / Efe / Raquel Manzanares

"Lo normal es que se vote más a los partidos mayoritarios, con implantación estatal, ya que quien vive en el extranjero se suele ubicar más a nivel ideológico, lo que también provoca que los cambios en las tendencias sean mucho más conservadores", añade Lumbierres. En ese sentido, "el PSOE y el PP llevan bastante ventaja, aunque el PSOE suele ganar al ser el extranjero un voto más progresista, pues todavía quedan muchos familiares de exiliados y represaliados", prosigue, con el último ejemplo de Extremadura, hace solo un mes, aunque en Aragón también sucedió algo similar hace dos años.

Los resultados en 2023

Y es que el PSOE ganó las últimas autonómicas aragonesas en el voto CERA, con 1.202 electores, casi 300 más de los que confiaron en el PP de Jorge Azcón (923 votos), pese a que sobre el terreno los populares sacaron 40.000 votos a los socialistas y cinco escaños. En tercer lugar quedó Vox (395) y en cuarto Podemos, con 324 votos, pese a que en la comunidad ambos partidos sacaron una diferencia muy notable de escaños, siete y uno respectivamente.

El PP, con Chueca y Azcón a la cabeza, celebra la victoria en las elecciones de mayo de 2023. / Ángel de Castro

Los partidos más autonomistas, desgrana Lumbierres, lo suelen tener "más difícil" para exponer su proyecto al exterior, alejado del día a día. Algo que reflejan también esos resultados, en los que otro partido estatal (IU, 203 electores) quedó por encima de Aragón-Teruel Existe, que obtuvo 175, y que un histórico como CHA, que se quedó en 150. El PAR, por su parte, quedó incluso por detrás del extinto Ciudadanos, con apenas 81 votos frente a los 87 de los naranjas, que ni siquiera amarraron la representación parlamentaria.

Noticias relacionadas

Pese a todas estas dinámicas, las habituales, la politóloga zaragozana también advierte de la posibilidad de que influyan nuevas variables en los resultados del 8F en el extranjero. Por un lado, las tendencias de los propios países donde residen estos aragoneses. "Puede que las propias cuestiones internas, como el auge de Milei en Argentina, influyan", pronostica, recordando también otros hechos que influyeron en el pasado, como el "voto protesta" que se dejó notar especialmente hace una década con la aparición de Podemos y Ciudadanos, y que es "más común entre los más jóvenes".