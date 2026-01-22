El "abandono del Estado", la inmigración y "el pesimismo" respecto a la economía, las mayores preocupaciones de los aragoneses en internet

La huella digital dice más de cada uno que una firma o que el DNI. La consultora Beconfluence, a través de su unidad de análisis de datos Facttory, ha analizado los movimientos de casi 900.000 aragoneses durante el pasado año. Después de estudiar casi 40 millones de datos e impresiones, los resultados que maneja la tecnológica reflejan que los ciudadanos de la comunidad autónoma se sienten "abandonados" por el Estado, sobre todo en materia de inversión, que atienden con preocupación y "rechazo" al fenñomeno de la inmigración y que se muestran "pesimistas" ante las perspectivas económicas, en especial con las tendencias micro. Según sus búsquedas e interacciones en internet, los aragoneses son defensores de un desarrollo medioambiental sostenible, con cierto rechazo a la expansión sin control de las renovables, y admiten conflictos con otras comunidades autónomas respecto a las que se sienten en desigualdad, destacando Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco.

Un estudio de un año de duración que segmenta a la población por la generación a la que pertenecen y que refleja las diferencias que la edad y el momento vital sitúa en las preocupaciones e intereses que cada momento vital tienen. Álvaro Garrido y Juan Mari Gastaca han sido los encargados de presentar este estudio, calificado de "pionero" por la firma, y que solo se ha publicado antes con los ciudadanos de Extremadura. Los representantes de Beconfluence han confirmado que estas investigaciones se han llevado a cabo por el adelanto electoral en la comunidad -también motivo de estudio- y que se repetirá con Castilla y León y Andalucía, próximas autonomías en ir a las urnas.