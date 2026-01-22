El "abandono del Estado", la inmigración y "el pesimismo" respecto a la economía, las mayores preocupaciones de los aragoneses en internet
Facttory, la unidad analista de datos de la consultora Beconfluence, presenta un estudio "pionero" sobre las tendencias digitales de los ciudadanos de la comunidad, entre las que también destacan los conflictos con Cataluña y la protección del medioambiente
La huella digital dice más de cada uno que una firma o que el DNI. La consultora Beconfluence, a través de su unidad de análisis de datos Facttory, ha analizado los movimientos de casi 900.000 aragoneses durante el pasado año. Después de estudiar casi 40 millones de datos e impresiones, los resultados que maneja la tecnológica reflejan que los ciudadanos de la comunidad autónoma se sienten "abandonados" por el Estado, sobre todo en materia de inversión, que atienden con preocupación y "rechazo" al fenñomeno de la inmigración y que se muestran "pesimistas" ante las perspectivas económicas, en especial con las tendencias micro. Según sus búsquedas e interacciones en internet, los aragoneses son defensores de un desarrollo medioambiental sostenible, con cierto rechazo a la expansión sin control de las renovables, y admiten conflictos con otras comunidades autónomas respecto a las que se sienten en desigualdad, destacando Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco.
Un estudio de un año de duración que segmenta a la población por la generación a la que pertenecen y que refleja las diferencias que la edad y el momento vital sitúa en las preocupaciones e intereses que cada momento vital tienen. Álvaro Garrido y Juan Mari Gastaca han sido los encargados de presentar este estudio, calificado de "pionero" por la firma, y que solo se ha publicado antes con los ciudadanos de Extremadura. Los representantes de Beconfluence han confirmado que estas investigaciones se han llevado a cabo por el adelanto electoral en la comunidad -también motivo de estudio- y que se repetirá con Castilla y León y Andalucía, próximas autonomías en ir a las urnas.
