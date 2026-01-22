Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: "Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada"

A Ana Ruiz Martínez le quedan pocos días para perder su trabajo, con el agravante de que tendrá que luchar para recibir una indemnización por despido o la prestación de paro. Tiene 46 años, una hija de diez y ocho años de antigüedad en el centro de atención al cliente de WiZink, que actualmente gestiona la empresa Zelenza CEX en Zaragoza, una oficina situada en el complejo empresarial de la Expo. A partir del 31 de enero, este contact center desaparecerá. El banco digital traslada el servicio a Portugal, a una localidad a escasos kilómetros de la frontera española, un movimiento que muestra la cara más descarnada del capital.

«Me veo en la calle, sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada”, se lamenta Ana, que forma parte de las 121 personas que trabajan en este centro de trabajo, que se encarga de atender las llamadas y consultas de los clientes WiZink para tarjetas de crédito, préstamos o cuentas de ahorro.

El golpe es especialmente duro por el perfil de la plantilla. “La mayoría somos mujeres de más de 45 años, muchas con cargas familiares, gente divorciada, mayores de 52… Personas vulnerables que han pasado toda su vida laboral aquí”, describe. “No es solo perder el trabajo. Es sentirte tratado como un perro. Tener que pelear incluso para cobrar el paro, ir a los tribunales y pagar abogados, sin saber si un juez te dará la razón dentro de meses”, añade.

De Iberalbion al contact center de la Expo

El trabajo lleva años realizándose desde la capital aragonesa y ahora se traslada a Portugal, dejando a la plantilla en un limbo laboral sin despido formal, sin indemnización automática y con dudas incluso sobre el derecho a cobrar el paro.

“El problema no empieza ahora”, explica la trabajadora, que también es delegada del comité de empresa por CCOO. Durante años trabajaron en Iberalbion —filial del grupo WiZink (antes Bancopopular-e)—, hasta que en febrero de 2024 el servicio de contact center fue externalizado. “Entonces sí hubo subrogación. Pasamos a Zelenza CEX y mantuvimos antigüedad, categoría y derechos. Empezamos en la Expo y seguimos trabajando con normalidad”, explica.

La subrogación era por dos años. Al llegar su vencimiento, Zelenza comunicó que la nueva adjudicataria sería Marktel, pero con un matiz decisivo: el servicio se prestaría desde Portugal. «La empresa es española, pero al llevarse el trabajo fuera, dicen que la subrogación no sería obligatoria», relata.

“No nos quiere nadie porque somos caros”

Marktel prestará el servicio desde su centro portugués de Elvas, a apenas unos kilómetros de Badajoz. “Lo que hacen es contratar a gente española, de la frontera, pero con convenio portugués. Es una forma clara de abaratar costes”, denuncia.

La plantilla zaragozana es veterana. Hay trabajadores con más de 20 años de antigüedad y derechos consolidados, como pluses, seguros, complementos salariales o el cobro del 100% en bajas médicas. “La sensación es que en España no nos quiere nadie porque somos caros”, lamenta.

A partir del 1 de febrero, Zelenza cursará la baja en la Seguridad Social por “fin de subrogación”. Pero no habrá despido. “Eso significa que, en teoría, ni siquiera tendríamos derecho a paro si no lo reclamamos”, explica.

El comité, donde UGT es mayoritario, tuvo que acudir al SEPE y a la Inspección de Trabajo para desbloquear la situación. “Si no llegamos a movernos, nos hubiéramos encontrado en febrero con que no podíamos cobrar nada”, asegura. Mientras tanto, cada trabajador se ha visto obligado a buscar abogado —privado o a través de los sindicatos— para reclamar lo que consideran un despido encubierto.

Ana cuestiona que una empresa pueda maniobrar como en este caso. “Han decidido llevarse el centro a otro país, vale, pero entonces despides, pagas y te vas. Aquí no es eso. No están contratando a gente de Portugal, están cruzando la frontera para pagar menos. Es una jugada peligrosa”, sostiene. Para ella, el conflicto va más allá de su caso personal. “Si la justicia permite esto, se abre una puerta enorme. ¿Qué calidad de vida laboral nos va a quedar en España si todas las empresas pueden hacer lo mismo?”, se pregunta.

Mientras tanto, el silencio pesa. “WiZink no ha dado ninguna explicación. Zelenza señala a Marktel, Marktel no aparece. Nadie da la cara”, lamenta. Solo queda, añade, hacer público el caso, acudir a los tribunales y esperar. “Voluntad por su parte no hay ninguna. Esto solo lo puede frenar la justicia”, concluye.