Amazon saca del cajón su proyecto de La Muela (Zaragoza) y abrirá en otoño el gran almacén logístico que construyó hace tres años

Amazon ha decidido retomar el proyecto de su gran centro logístico en La Muela (Zaragoza), una instalación que llevaba más de dos años en espera tras el parón decretado a finales de 2023 por la multinacional en pleno ajuste de su red logística. La nave, ubicada en el polígono Centrovía y que se acabó de construir hace ya tres años, será finalmente acondicionada para entrar en funcionamiento este mismo año, reactivando una de las grandes apuestas industriales pendientes en el entorno de Zaragoza.

Así lo ha avanzado Heraldo de Aragón y han confirmado a este diario fuentes conocedoras del proyecto. Amazon ha decidido reconvertir el edificio, inicialmente concebido como planta de clasificación de paquetería, para integrarlo plenamente en su red logística, tras una nueva inversión destinada a equipamiento y tecnología. El objetivo es poner en marcha la instalación a partir del mes de septiembre.

El centro, con más de 36.000 metros cuadrados construidos, había quedado terminado y con licencia de actividad, pero nunca llegó a estrenarse. En diciembre de 2023, la compañía comunicó su renuncia a abrirlo alegando el frenazo del comercio electrónico tras la pandemia y una revisión general de sus planes de expansión en España y Europa. Aquella decisión supuso congelar la creación de hasta 1.500 empleos previstos y dejó el edificio en el mercado de alquiler, un movimiento inédito hasta entonces para Amazon en España.

Dos años después, el escenario ha cambiado. La multinacional ha optado por recuperar el activo y adaptarlo a las nuevas necesidades de su red, en un contexto de consolidación del papel de Aragón como nodo logístico estratégico. Según la información avanzada, la nave contará con un elevado grado de automatización y funcionará como almacén de apoyo a otros centros ya operativos, dentro de una estructura más flexible y escalable.

La reactivación del proyecto devuelve protagonismo a Centrovía y al municipio de La Muela, que ya ingresó en su día cerca de 700.000 euros en impuestos y licencias por la construcción del centro. El alcalde, Adrián Tello, defendió entonces la apuesta municipal por atraer grandes proyectos industriales sin recurrir a bonificaciones fiscales extraordinarias, una estrategia que ahora vuelve a dar frutos.

Con esta decisión, Amazon refuerza de nuevo su huella en Aragón, donde ya opera varias infraestructuras logísticas en los polígonos de Plaza y la Ciudad del Transporte, además de los centros de datos de Amazon Web Services. La puesta en marcha del centro de La Muela completa una pieza clave de ese despliegue y reabre el debate sobre el impacto laboral y territorial de uno de los mayores operadores logísticos del mundo en la comunidad.