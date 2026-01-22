Aragón registró en 2025 el mayor nivel de envejecimiento de su historia: estas son las cifras

Aragón registró en 2025 el mayor nivel de envejecimiento de su historia, con un índice del 163,5%, lo que supone 163 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, tras un incremento de 4,4 puntos porcentuales respecto a 2024, el segundo mayor aumento de toda la serie histórica.

Según los datos del INE y el análisis del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, la comunidad se sitúa por encima del índice nacional, que alcanzó el 148 %, y se consolida como la séptima región más envejecida de España, solo por detrás de Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Extremadura.

Por provincias, Teruel lidera la tabla aragonesa con un índice del 183,1%, seguida de Huesca, con un 169,8%, y Zaragoza, con un 159,5%, lo que refleja un desequilibrio demográfico más acusado en el medio rural.

La evolución muestra una tendencia sostenida al alza desde 2013, tras un periodo de descenso entre 2001 y 2012 asociado a la llegada de población inmigrante, y se ha visto acelerada en el último lustro, en el que el envejecimiento se ha incrementado un 12 %.

El informe atribuye esta situación a una natalidad persistentemente baja, al aumento de la esperanza de vida y a la salida de población joven hacia otros territorios en busca de oportunidades laborales, factores que están reduciendo el relevo generacional y presionando al mercado de trabajo aragonés.

En este contexto, se subraya la paradoja de que, mientras la fuerza laboral es cada vez más sénior, el sistema sigue desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años. El paro de larga duración afecta al 34 % de las personas desempleadas en España y se eleva al 48,5 % entre quienes superan esa edad, una proporción que crece progresivamente con los años.

Las proyecciones apuntan a que en la próxima década 131.501 personas de 55 años o más abandonarán la actividad laboral en Aragón, frente a las 52.074 que previsiblemente se incorporarán al mercado de trabajo, según la tasa de actividad de los menores de 25 años. Esta diferencia genera una brecha de relevo generacional de alrededor de 79.427 personas.

El director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero, advierte de que “el índice de envejecimiento no deja de crecer y esta realidad demográfica coloca a la región ante un desafío estructural que no admite más demoras”, y señala que si las 22.600 personas mayores de 45 años desempleadas en Aragón accedieran a un empleo, la brecha de talento podría reducirse en un 28,5 %.

El análisis plantea que la activación del talento sénior debe complementarse con políticas de empleo inclusivas, la incorporación de personas actualmente inactivas, estrategias migratorias orientadas al mercado laboral y el uso de la Inteligencia Artificial para automatizar tareas y liberar recursos hacia actividades de mayor valor añadido, con el objetivo de sostener la competitividad y la resiliencia del tejido productivo aragonés.