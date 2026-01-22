¿Azcón o Alegría? Esta es la preferencia de los aragoneses para presidir Aragón según el CIS

La encuesta preelectoral del CIS plantea a los electores aragoneses a quién prefirirían como presidente de Aragón después de las elecciones ancitipadas del próximo 8 de febrero y la respuesta es clara: más del 34% de los encuestados quiere que repita el actual jefe del Ejecutivo autonómico, el conservador Jorge Azcón, al frente del Pignatelli.

En segundo lugar, pero a una distancia de casi 13 puntos, los electores sitúan a la candidata socialista, Pilar Alegría, como futura presidenta de Aragón. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, cierra el podio, al ser el elegido por el 9% de los encuestados, y Jorge Pueyo (CHA) ocuparía el cuarto lugar, con el apoyo del 5,5% de los electores. Pero el resultado electoral que vaticina el CIS no da una victoria por mayoría absoluta al PP y augura un escenario de negociaciones con una extrema derecha en auge, que podría llegar a los 13 escaños.

El candidato del PP es el preferido para presidir Aragón por parte del 79,4% de sus votantes, pero también para el 50% de los votantes del PAR, que lo prefieren incluso por delante de su propio candidato, Alberto Izquerdo. Más del 27% de los electores de Vox también preferirían a Azcón como presidente (aunque ponen por delante a su aspirante, Alejandro Nolasco, al que eligen más del 55%). Incluso más del 13% de los votantes del PSOE quieren que Azcón sea el próximo presidente aragonés.

Pilar Alegría es la elegida por el 21,8%, según el CIS, y cuenta con un apoyo más tímido que Azcón por parte de sus propios votantes, del 62,4%. El electorado de Chunta Aragonesista (17,3%) y el de IU (18,2%) también se muestran proclives a que Alegría fuera la próxima presidenta de Aragón, aunque en ambos casos eligen con claridad a sus propios candidatos como los preferidos para liderar a la comunidad autónoma en esta nueva legislatura. Jorge Pueyo cuenta con el respaldo del 63,3% de los votantes de CHA y Marta Abengochea, con el 50%.

El 44% de los votantes de Aragón-Teruel Existe elegiría a su candidato Tomás Guitarte como presidente de Aragón, pero hay casi un 30% de ese electorado que se reparte entre Azcón (15,3%) y Alegría (12,2%).

Azcón, también el más conocido entre los aragoneses

Según el CIS, el actual presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, es el candidato más conocido de los que se presentan a las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, por delante incluso de la exministra y exportavoz del Gobierno de España, la socialista Pilar Alegría.

Según el CIS, solo el 5,7% de los encuestados no conoce a Azcón, frente al 7,3% que no conoce a Alegría. Son, de largo, los candidatos más conocidos. A las aspirantes por IU Aragón-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, y de Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, no las conocen el 41,1% ni el 43,3% de los encuestados, respectivamente.

Tampoco el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, pese a sus dos años de trayectoria en política a nivel nacional, está entre los más conocidos, y el 29% de los encuestados no le conoce. Al candidato de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, no lo conoce el 30,4% de los participantes en el sondeo del CIS. Al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, tampoco lo conocen el 21% de los electores. Alberto Izquierdo, del PAR, también se encuentra entre los más desconocidos, con un 37% de encuestados que no sabe quién es.