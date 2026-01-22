Belchite lanza un SOS para cuidar su pueblo viejo: "Su conservación es un gran desafío"

El Ayuntamiento de Belchite ha lanzado un mensaje de socorro ante la situación de ruina a la que se enfrentan los restos del pueblo viejo. El recinto, abandonado a partir de los años cincuenta con la construcción de la nueva población se ha estado degradando desde la guerra civil hasta el punto de que varios organismos internacionales han lanzado una voz de alarma por su más que probable desaparición si no se toman medidas a corto plazo. Por este motivo el consistorio, con la fundación que estudia y trabaja por la preservación del espacio han lanzado una campaña en línea para recaudar fondos que permitan mantener las calles, los muros y los restos de la memoria.

La campaña, que piden donaciones por Bizum al número 11861, destaca que los fondos son necesarios para mantener "un patrimonio histórico único" que ha sido "testigo del tiempo y que aporta un valioso testimonio a todos los ciudadanos". De hecho, el montante recaudado se destinará a prevenir el deterioro y también a seguir trabajando en las últimas campañas arqueológicas. Los últimos hallazgos han permitido redescubrir una sinagoga medieval única en Europa. Desde el consistorio destacan que el pueblo viejo "es un recurso turístico de primer orden para nuestro municipio y para la comarca, pero su conservación supone hoy un gran desafío".

Petición de fondos del Ayuntamiento de Belchite. / El Periódico de Aragón

En su petición lanzada en las redes sociales el consistorio explica que se necesita el apoyo popular "para seguir manteniendo vivo el pueblo" y poder realizar las obras necesarias para su consolidación. "Queremos prevenir el deterioro de estas ruinas históricas, para que puedan continuar siendo símbolo de memoria y paz, escenario de cultura y cine y, un enclave que, por encima de todo, siga siendo patrimonio de todos", aseguran. El espacio, que recibe miles de visitantes al año, también se usa para ambientar rodajes de cine, sesiones de fotografía o para acoger conciertos.

En las viejas calles abandonadas desde el pasado año existe una lona, realizada con la colaboración de Huella Digital, en la que se anima a los visitantes a realizar donaciones. Durante 2025, el recinto recibió alrededor de 42.700 visitas, 4.700 más que en el año anterior (cuando estuvo varias semanas cerrado por el rodaje de The Walking Dead: Daryl Dixon). Además recuerdan que hace apenas unos meses se logró que toda la zona declarada Bien de Interés Cultural sueran de titularidad municipal. En total, son doce hectáreas cuya propiedad pública permitirá agilizar trámites para la conservación del conjunto, según explican desde el consistorio.

El pueblo viejo de Belchite fue añadido el pasado año en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. La inclusión en este listado se produjo apenas medio año después de que la organización World Monuments Found, que en enero de 2025 presentó una lista mundial de enclaves históricos en riesgo de desaparición lanzando una alerta internacional sobre la falta de estabilidad del conjunto.

En este contexto las administraciones públicas no acaban de lanzar un plan presupuestario y de financiación para realizar una intervención integral en todo el monumento. De hecho, el Gobierno de Aragón, que no aporta grandes fondos para la restauración, insiste en que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, se comprometió en noviembre de 2021 a colaborar en la recuperación del pueblo viejo de Belchite con una partida de siete millones de euros para llevar a cabo trabajos entre 2022 y 2026. Por ahora las acciones más directas quedan en manos de las donaciones populares gracias a la campaña emprendida por el ayuntamiento.