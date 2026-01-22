Cancelada una de las dos tractoradas que había convocadas en Aragón para este viernes: el centro de Zaragoza seguirá bloqueado

AEGA, la asociación que agrupa a los 'espontáneos' que sacaron sus tractores a las carreteras y a las calles aragonesas en febrero de 2024, ha cancelado el corte de 48 horas que había programado a partir de este viernes en la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro. Según explican desde la organización, esto se debe a una "petición expresa" de la Subdelegación del Gobierno en Aragón, que finalmente no ha autorizado la protesta.

Inicialmente, esta manifestación estaba prevista para el miércoles 21, aunque al hecho de no contar con el ok de las autoridades se sumó el luto nacional por la tragedia ferroviaria de Córdoba, dos motivos que hicieron que la tractorada se aplazase al viernes, coincidiendo con el primer día de la campaña electoral del 8F en Aragón.

Aunque, finalmente, no habrá ningún tipo de acción organizada por AEGA, pese a que algunos de sus integrantes ya han comunicado a las organziaciones agrarias (UAGA, UPA, Asaja y Araga) que les acompañaran en su protesta, convocada a partir de las 9.00 horas en Zaragoza también este viernes y que se iba a celebrar de forma paralela e independiente. De hecho, hubo conversaciones entre ambas partes que no fructificaron para hacer una manifestación conjunta.

El Periódico de Aragón

Y es que la paralización temporal al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no ha frenado el malestar en el campo aragonés. Los sindicatos insisten en que ahora "es momento de apretar más si cabe" para conseguir que el pacto comercial no llegue a desarrollarse, al menos en su derivada agraria.

El recorrido y las afecciones

En ese sentido, los tractores de las cuatro organizaciones han quedado a las 9.00 horas en distintas entradas de la capital aragonesa, con el objetivo de entrar a la ciudad sobre todo por el Puente de Santiago. La previsión es llegar al paseo Independencia a las 11.00 horas y dejar ahí aparcados los vehículos, para comenzar una marcha a pie hasta la consejería autonómica de Agricultura, en San Pedro Nolasco, y hasta las puertas de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar, donde se leerá un manifiesto.

Luego, entre las 15.00 y las 16.00 horas, los agricultores regresarán hasta sus tractores para salir por el paseo María Agustín, pasando así por las puertas del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y del Palacio de La Aljafería, hogar de las Cortes. Tras esto, abandonarán Zaragoza, por lo que el centro de la ciudad permanecerá bloqueado durante prácticamente la mitad de la jornada.