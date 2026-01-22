Las otras claves del CIS en Aragón: ¿Qué preocupa más a los aragoneses?

La vivienda, la sanidad y la despoblación son los tres principales problemas para los aragoneses, según la encuesta preelectoral del CIS que mide la opinión pública aragonesa a apenas quince días del primer adelanto electoral de Aragón. Con la campaña ya empezada, los datos del CIS reflejan que el 22,1% piensa que la vivienda es el principal problema de los aragoneses -muy por delante de la sanidad- que la mencionan como segundo problema (13,8%), y la España vaciada o la despoblación que se encuentra en tercera posición con un 9,1%.

La encuesta preelectoral también pregunta sobre la situación general en Aragón, y refleja el optimismo de los electores en este ambiente previo a las elecciones. Casi el 63% de los encuestados (el 62,9%) asegura que la situación de la comunidad autónoma es "muy buena o buena", frente a un 26,7% que asegura que es "mala o muy mala" y un 9,5% piensa que es "regular". Sin embargo, estas buenas sensaciones contrastan

Respecto a hace dos años y medio, cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas, un 36,9% de los electores encuestados piensa que la situación general de Aragón es igual, un 31,1% asegura que es "peor o mucho peor" y un 30,3% dice que es "mejor o mucho mejor". Es decir, que hay una división de opiniones al respecto de lo que ha significado la gestión del Gobierno del PP para los intereses de la comunidad autónoma.

Así, en la pregunta concreta sobre la gestión del Gobierno de Aragón en este tiempo, la mayoría considera que ha sido "muy buena o buena", con el 39,5% de los encuestados expresando esta opinión, mientras que el 36,7% cree que es "regular" y otro 22,5% la califica de "mala o muy mala".

¿A quién votan los jóvenes?

El CIS analiza también por variables sociodemográficas la intención de voto para el próximo 8F. Y los datos arrojan datos curiosos, como que el 37,5% de los votantes del PP, el grupo más mayoritario de sus electores, tiene más de 75 años. En el caso del PSOE, tienen su principal nicho de votantes en las edades comprendidas entre los 65 y los 75 (más del 33%). Lo mismo les ocurre a IU (con el mayor porcentaje de voto concentrado en los mayores de 65).

Y aquí se observa una fractura clara entre los partidos tradicionales y las nuevas formaciones políticas. El partido con un mayor porcentaje de voto joven es Vox. Más del 42% de los hipotéticos votantes de Alejandro Nolasco son menores de 34 años. Y Chunta Aragonesista, que presenta el candidato más joven en estas elecciones, también arrastra voto joven: más del 20% de sus electores tienen menos de 34 años. En Podemos, tienen su principal nicho de votantes entre los adultos jóvenes, de entre 35 y 44 años.

El voto por tamaño del municipio: Azcón gana en Zaragoza

La distribución del voto por tamaño de los municipios en Aragón refleja que Azcón sería el ganador en Zaragoza, con el 36,6% de los electores, seguido por Pilar Alegría, con un 24%; Alejandro Nolasco, con un 8,6% y Jorge Pueyo, con un 6,7%.

Noticias relacionadas

El candidato del PP sería la primera opción, independientemente del tamaño del municipio analizado, pero pierde peso en las poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes, donde obtendría un 28,6% de los votos. Pilar Alegría, por su parte, obtendría sus mejores resultados en la capital aragonesa y en los pueblos de menos de 2.000 habitantes (con un 24% y un 22%, respectivamente). Y Alejandro Nolasco, de Vox, obtendría su mejor resultado en los municipios de 2.000 a 10.000 habitantes.