El clúster aragonés de automoción renueva el sello ‘Gold Label’ y se consolida como referente internacional

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (Caar) ha renovado el distintivo Gold Label, el máximo reconocimiento internacional a la excelencia en la gestión de clústeres que concede la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), en el marco de la European Cluster Excellence Initiative promovida por la Comisión Europea. Mantiene así esta distinción desde 2023 y, con la renovación, refuerza su posición como referente europeo en automoción y movilidad, además de mejorar su acceso a financiación, proyectos internacionales y redes de innovación.

La renovación llega tras superar una auditoría realizada en septiembre, en la que dos expertos independientes evaluaron el desempeño del clúster a través de 31 indicadores de calidad, basados en entrevistas y revisión documental. Para lograr el Gold Label es imprescindible alcanzar al menos un 80% del índice global de excelencia. En esta ocasión, el Caar ha obtenido un 86%, superando con holgura el umbral requerido.

Tres iniciativas destacadas como casos de éxito

En el proceso, el clúster aragonés presentó tres casos de éxito calificados como excelentes, con 31 de 36 créditos obtenidos. Entre ellos, destacan Mobility and Industry Suppliers Meetings (MISM), que celebrará su 9ª edición el 21 de mayo; y Mobility Talent (MOBIT), un evento experiencial orientado a escolares, estudiantes de FP y universitarios de Ingeniería.

La captación de financiación pública para los socios en convocatorias de movilidad sostenible, tanto regionales como nacionales. Los evaluadores subrayaron también la mejora continua del clúster desde su primera evaluación ‘Gold’ en 2023.

“Nos impulsa a seguir trabajando con ambición y rigor”

El director gerente del Caar, David Romeral, ha valorado la renovación como un respaldo al trabajo del clúster y de sus empresas. “La renovación de esta certificación supone un reconocimiento al compromiso continuado del CAAR con la excelencia, la innovación y la colaboración estratégica. Ser parte del reducido grupo de clústeres a nivel mundial que ostentan esta etiqueta nos impulsa a seguir trabajando con ambición y rigor para seguir buscando la excelencia en el trabajo diario, tanto de nuestro equipo técnico como de nuestras empresas socias, y nos llena de orgullo”, ha apuntado.

Romeral ha añadido que el clúster continúa alineado con los retos clave del sector. “Seguiremos apostando por una visión transformadora, alineada con los grandes retos del sector: la descarbonización, la digitalización y la competitividad global. Este reconocimiento nos motiva a seguir liderando desde Aragón con vocación internacional”, ha valorado.

El Caar cuenta con una trayectoria consolidada en los procesos de evaluación de excelencia. Fue uno de los primeros clústeres europeos en lograr el Bronze Label en 2011, al que siguió el Silver Label en 2016. Su evolución culminó con la obtención del primer Gold Label en abril de 2023, que ahora queda renovado hasta 2028. Con ello, el clúster se mantiene como el único de Aragón con esta distinción y dentro del grupo de 9 en España y 65 en el mundo que han alcanzado la etiqueta dorada.

Con 138 socios y partners, el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) es la principal organización representativa del sector en la comunidad. Integra un ecosistema formado por más de 300 empresas, que emplean a 34.000 personas (el 27% del empleo industrial de Aragón) y generan un volumen de negocio cercano a 12.000 millones de euros.

Entre sus objetivos figuran impulsar la cooperación empresarial, fomentar la I+D+i, promover el uso de nuevas tecnologías y reforzar la competitividad del sector a través de la mejora en gestión y formación.