El coste de la huelga educativa en Aragón: ¿cuánto salario pierde un profesor por secundar los paros?

La escuela pública de Aragón está inmersa en una huelga de tres días contra la concertación de las etapas no obligatorias (de 0 a 3 años y Bachillerato), una medida impulsada por el Gobierno del popular Jorge Azcón. Desde la consejería de Educación han cifrado el seguimiento de los paros en un 14,75% del profesorado en la primera jornada y en un 14,11% en la segunda, mientras que CGT, el sindicato convocante, ha apuntado a un 45,8% y a un 46,1% respectivamente. Unas cifras u otras, el seguimiento de los mismos se traduce en una pérdida salarial para los huelguistas, que ven reflejado en sus nómina los días que, de forma voluntaria, no han sido trabajados. Según detallan desde la organización sindical impulsora, la reducción es de entre un 4% y un 5% del salario.

Según explican fuentes sindicales, los docentes que secundan la huelga dejan de cobrar lo correspondiente a una jornada laboral más una parte proporcional de la paga extra. Según CGT, ello supone en una reducción de entre el 4% y el 5%, lo que se traduce en unos 85 euros diarios netos para los maestros de Primaria y cerca de 105 euros netos al día para los profesores de Secundaria. Se ha de tener en cuenta que el salario no es igual para todos los profesionales de la enseñanza ya que entran en juego factores como la antigüedad o los complementos salariales.

A estas mismas cifras hacen referencia docentes de secundaria de Aragón y también de Educación Especial, que confirman que la reducción es de "algo más de 100 euros al día" aunque recuerdan que varía en cada profesor en función de los trienios, sexenios y complementos de destino, entre otras cuestiones. Matizan así que los 85 euros en Primaria y 105 en Secundaria son las cantidades promedio con un sueldo base.

Partiendo de las cifras sindicales, en el contexto actual de huelga educativa, secundar los tres días de los paros -comenzaron este martes y terminarán este jueves- restaría a los maestros de Primaria unos 255 euros netos, mientras que a los de ESO serían cerca de 315 euros. Cabe recordar que no todos los profesores se han sumado a las tres jornadas de huelga y que el Gobierno de Aragón ha establecido unos servicios mínimos del 25% para asegurar la atención al alumnado.

El apoyo a los paros en estos dos primeros días de huelga pese a esta reducción del salario es para el representante de CGT Enseñanza en Aragón, José Luis Ruiz, una muestra de que "el discurso de la consejería de Educación de que no hay ningún problema es totalmente falso y un insulto a la inteligencia de alumnado, profesorado y familias". Ruiz ha indicado que miles de personas se han sumado a las concentraciones convocadas estos días de paros y muchos docentes han frenado su actividad a pesar de que ello ha supuesto sacrificar parte de su salario.