La escuela pública inunda las calles de Zaragoza en el último día de huelga: "Cada vez recortan más y hay menos medios"

Una plaza abarrotada por una causa compartida: defender la educación pública. Profesores, familias y también alumnos han recorrido las calles de Zaragoza en este tercer día de huelga para mostrar su rechazo a la concertación de las etapas educativas no obligatorias (de 0 a 3 años y Bachillerato), una medida impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón. Lo han hecho con carteles que reivindicaban que "la pública no se vende, se defiende", con clamores, pitidos y megáfonos y con el verde en las camisetas, en los globos, en las lonas. "Invertir en la pública es justicia social", rezaban algunas pancartas que previsiblemente se volverán a ver en la manifestación de las 18.00 horas. Ambas acciones, así como las de jornadas anteriores, han sido impulsadas por CGT, único sindicato convocante.

"Llevamos muchos años aguantando, aguantando, aguantando, y la última gota han sido los 20 millones destinados a la concertada con la de carencias que tenemos en la pública de infraestructuras, de personal, de material... Cualquier cosa, incluso lo que está indicado en los decretos que nos pertenece por ratio, hay que pelearlo y lucharlo, y tardan muchísimo en concederlo", ha expusesto el director del Ana Mayayo, Sergio Sierra, que ha añadido: "No entedemos esta decisión".

Sergio ha explicado que, ahora, el Ana Mayayo cuenta con los recursos humanos y materiales que le corresponden, pero ha apuntado que son "muy insuficientes para atender todas las necesidades: de diversidad, de diferentes ritmos...". "Es imposible hacer con los recursos actuales lo que viene en la ley de educación", ha apuntado.

El director sujetaba junto a sus compañeros una gran pancarta que decía: "Pronto seremos una escuela de magia. Nada por aquí, nada por allá". Como ellos, miles de miembros de la comunidad educativa levantaban carteles en defensa de la escuela pública. Según los datos de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, esta última jornada de paros ha sido la más secundada de las tres convocadas, con un seguimiento del 21,54% del profesorado y un 5,63% del personal no docente frente al 14,11% y 2,17% respectivos del segundo día y el 14,75% y el 2,07% del primero.

Noticias relacionadas

A la movilización de esta mañana se han sumado docentes como Mónica, una profesora del CPI La Cabañeta, del Burgo de Ebro, que ha marchado desde la plaza San Francisco hasta la plaza Españade Zaragoza junto a sus dos hijos y que ha expresado que los conciertos educativos le preocupan y, además, le "cabrean". "He secundado la huelga para luchar por la escuela pública. Cada vez recortan más, cada vez hay menos medios, hay menos apoyos...", ha afirmado Mónica, que vive la situación "desde los dos bandos". "Como madre, lo veo en el aula de mis hijos y, como docente, en las mía. Vivo tanto lo de Infantil como lo de Secundaria", ha indicado.