El exdirector de Medio Natural del Gobierno de Aragón considera el caso del Clúster del Maestrazgo "la punta del iceberg" del desarrollo de las renovables

El exdirector general de Medio Natural, Diego Bayona, ha considerado este jueves que el Clúster del Maestrazgo, el conjunto de parques eólicos que se pretenden desarrollar en esta zona de la provincia de Teruel, es «la punta del iceberg» de las polémicas que rodean a la extensión de las energías renovables en la comunidad. Un caso «mediático», por la investigación que la UCOestá llevando a cabo en torno a Forestalia dentro del marco del caso Koldo y sus ramificaciones con el empresario Antxón Alonso, que no ocultan «el aluvión» de proyectos que han llegado a la comunidad desde hace años.

Bayona, poco habitual de la vida pública desde que abandonara su responsabilidad en la Administración con la derrota de la izquierda en las elecciones de mayo de 2023, ofreció en la Universidad de Zaragoza un diálogo junto a Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel. La charla, centrada en el Clúster del Maestrazgo, su origen y la situación actual con la investigación de la Guardia Civil,sí sirvió para ver cómo analizaba Bayona los cambios sufridos en la tramitación del proyecto. «La DIA recoge los matices, pero siempre es parecido, se piden más estudios al promotor», analizó Bayona, que lamentó el desarrollo del Clúster del Maestrazgo «en una zona recién nombrada de Red Natura 2000» y comprende como «lógico» la existencia de recursos contra estos parques en Teruel.

Sobre los conflictos entre el Inaga y la dirección general de Medio Natural, el exresponsable de esta segunda área afirmó «no tener contacto» con el organismo que entonces dirigía Luis Simal. «Fue extraño que Olona dijera que el informe del Inaga iba a ser positivo antes de que se publicara», comentó Bayona sobre el texto realizado por el organismo fiscalizador. «Estoy seguro de que los propios técnicos hablarían como hacen siempre», recordó el exdirector general de Medio Natural, de Podemos en la anterior legislatura.

Bayona afirmó que los informes emitidos en origen por Medio Natural y por el Inaga eran «similares, con pocas discrepancias técnicas», algo «habitual» en organismos que comparten criterios ante las autorizaciones de este tipo. Sí señaló que en aquel momento, el Gobierno de Aragón «no estaba como para duplicar trabajos», ante «semejante aluvión» de proyectos empresariales y de energías renovables que llevaron a tener que reforzar el Inaga.

Por su parte, el portavoz de Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, afirmó que «el cruce del caso Cerdán en el camino» ha servido para que Forestalia y el Clúster del Maestrazgo vuelvan a estar en el foco mediático. «Se cruzan los dos temas, hay coincidencias y parece que la investigación está en marcha», reflexionó Oquendo a preguntas de algunos de los asistentes a la ponencia relacionadas con el papel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que hace semanas que se centra en esta investigación, después de hacer un registro en la sede zaragozana del gigante de las energías renovables.

La nota de tensión la aportó la presencia de Alfredo Boné, histórico líder del PAR, vinculado posteriormente a la firma aragonesa de energía verde a través de Viados Gestión Integral de Proyectos, impulsora de parques eólicos que ha cambiado de nombre a Nearco Renovables y entre medio se llamó Forestalia Vigilancia Ambiental.Boné lleva varios años desvinculado de esta empresa.

El próximo Geoforo que se organizará en la facultad de Geológicas se centrará en la Mina Muga, otro proyecto relacionado con las investigaciones de la UCOsobre Santos Cerdán y que salpica a Aragón.