Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa en Aragón: "Va a la concertada dinero público que sale de nuestros bolsillos"
Miles de personas participan en la marcha por el centro de la ciudad
Broche de oro. Con pancartas, con globos, con megáfonos, pitidos y clamores, miles de personas han recorrido las calles de Zaragoza en la tarde de este jueves para, en la última jornada de huelga educativa en Aragón, volver a mostrar su rechazo a la concertación de 0 a 3 años y Bachillerato impulsada por el Gobierno popular de Jorge Azcón. Entre ellos, Reme, profesora del IES Baix Matarranya de Maella. “Todo va para la concertada cuando es dinero público que sale de nuestros bolsillos. El dinero público tiene que ir para la educación pública porque es sinónimo de igualdad y de inclusión”, ha afirmado.
Lo ha hecho rodeada de sus compañeras, que cargaban con unas grandes tijeras para denunciar los recortes en educación y pancartas que rezaban “Hay que conjugar el presente del verbo luchar. Luchamos por una educación gratuita y de calidad”.
Reme ha aclarado que el motivo que les ha llevado a secundar los paros, convocados por CGT en solitario, “no es una subida del salario, sino tener más recursos”. “Es como si el panadero no tiene harina, el carpintero no tiene madera…”, ha ejemplificado.
A tan solo unos metros, un gran grupo de niños del colegio Hermanos Marx de Zaragoza clamaba: “Azcón, escucha, la pública está en lucha”. También lo hacían sus familias y profesores, movilizados en defensa de la escuela pública. “Tenemos un sinfín de situaciones que se pueden mejorar con esos 20 millones que se van a destinar a la concertada”, ha compartido Araceli, de la AMPA del centro.
