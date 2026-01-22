Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos de Aragón irán a la huelga indefinida a partir del 16 de febrero

Los paros han sido convocados a nivel nacional contra el Estatuto Marco y, como ya hicieran a principios de diciembre, la comunidad los secundará y añadirá reivindicaciones autonómicas

Los médicos aragoneses secundaron la anterior huelga el pasado mes de diciembre.

Los médicos aragoneses secundaron la anterior huelga el pasado mes de diciembre. / Pablo Ibáñez

Cristina García

Zaragoza

Nueva huelga de médicos. Los facultativos de toda España pararán su actividad de forma indefinida a partir del próximo 16 de febrero para volver a mostrar su rechazo al Estatuto Marco, la norma del Ministerio de Sanidad, según ha anunciado el Comité de Huelga este mismo jueves.

Y, como ya hiciera a comienzos de diciembre con los paros de cuatro días, el sindicato CESM Aragón sumará a esta reivindicación estatal y añadirán otras reivindicaciones autonómicas, que se concretarán más adelante ya que la comunidad llega a esta situación en un momento particular al tener por delante unas elecciones autonómicas el día 8 de febrero.

Los paros indefinidos consistirán en lo siguiente. Según han explicado desde CESM Aragón, los médicos irán a la huelga una semana al mes. Comenzarán el 16 de febrero y está previsto que se prolongue hasta junio. Serán entonces durante la semana del 16 de febrero, del 16 de marzo, del 27 de abril, del 18 de mayo, y del 15 de junio. También hay convocada, a nivel estatal, una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid.

Noticias relacionadas

La huelga indefinida ha sido anunciada por el Comité de Huelga, que se ha visto ampliado y que ahora lo conforman , además la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), otros autonómicos como Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

TEMAS

