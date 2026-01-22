Participa como público en el gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

El Periódico de Aragón celebrará el próximo miércoles 4 de febrero, en plena campaña electoral, un gran debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón con motivo de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. El encuentro tendrá lugar a las 10.00 horas en el propio hemiciclo de las Cortes de Aragón, sede de la soberanía popular aragonesa, un escenario de especial simbolismo político e institucional.

Al debate han sido invitados los candidatos de los partidos con representación parlamentaria en la actual legislatura: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El formato del debate, con una duración aproximada de 90 minutos, ha sido diseñado para abordar los principales asuntos que marcarán la próxima legislatura. De esta manera, El Periódico de Aragón ha estructurado el encuentro en cinco grandes bloques temáticos: financiación autonómica y relación con el Estado; economía y empresas, con especial atención a la vivienda; inmigración, políticas sociales e igualdad; infraestructuras y territorio; y, finalmente, la búsqueda de consensos y acuerdos políticos.

El debate estará moderado por los periodistas Laura Carnicero y Sergio H. Valgañón y podrá seguirse en directo vía streaming a través del canal de YouTube de El Periódico de Aragón, reforzando así su carácter abierto y accesible a toda la ciudadanía.

Además, el acto contará con la presencia de público. Un total de 60 aragoneses que podrán asistir como invitados y seguir el debate en directo desde los escaños del hemiciclo. Para ello, será necesario inscribirse y registrarse previamente en la web del diario y entre todas las solicitudes se realizará un sorteo para adjudicar las plazas disponibles.

Con esta iniciativa, El Periódico de Aragón refuerza su compromiso con la información plural, el debate democrático y el derecho de los ciudadanos a conocer de primera mano las propuestas de quienes aspiran a gobernar la comunidad autónoma.