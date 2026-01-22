EL PERIÓDICO repartirá más de medio kilómetro de roscón para celebrar San Valero en Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volverá a endulzar la festividad de San Valero, patrón de Zaragoza, con su cita más multitudinaria. El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 9.45 horas, la plaza del Pilar acogerá el tradicional reparto de roscón acompañado de chocolate caliente, un clásico que cada año reúne a miles de zaragozanos y visitantes en torno a uno de los actos más populares de la jornada.

Un encuentro en el que participarán el presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, quienes estarán acompañados de directivos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos, la alcaldesa Natalia Chueca.

En esta edición, el gigantesco dulce volverá a salir del obrador de la Pastelería Loa (Huesca), responsable de la elaboración por tercera vez tras las ediciones de 2023 y 2025. El roscón se presentará en 1.100 barras de 56 centímetros, una cifra que permitirá desplegar en la plaza un dulce de más de 600 metros de longitud, listo para repartir decenas de miles de porciones entre quienes se acerquen a celebrar el día del patrón.

Como en años anteriores, el reparto estará acompañado de delicioso chocolate caliente, preparado por Grupo El Cachirulo, siendo el complemento perfecto para combatir el frío de enero y completar el desayuno más sanvalerero.

Reparto del roscón de San Valero en 2025 / Miguel Ángel Gracia

Una elaboración cuidada

La base del roscón será una masa de brioche elaborada a partir de masa madre, con un proceso cuidado que requiere tiempos de reposo y fermentación. Según detallan desde Loa, el trabajo comienza con una primera masada en la que se mezcla parte de la harina, la leche y la levadura. Esa masa se deja fermentar hasta que duplica su tamaño. Después de unas horas, se incorporan el resto de harina, leche y levadura junto al resto de ingredientes; se amasa de nuevo, se deja reposar y, por último, se forman las barras, a las que se le añade la decoración, se vuelve a dejar fermentar y se hornea.

La Pastelería Loa, en Huesca, será la encargada de elaborar el gigantesco roscón de San Valero. / Jaime Galindo

Roscón para todos Además del reparto popular en la plaza del Pilar, la iniciativa mantiene su vertiente solidaria. Este año, Loa preparará roscones redondos rellenos de nata destinados a comedores sociales y centros asistenciales de Zaragoza. Los roscones se repartirán en el Albergue Municipal, Casa Amparo, Comedor Social El Carmen y la Hermandad del Refugio. Un gesto social que permite que el día grande de la ciudad, San Valero, llegue también a quienes más lo necesitan, sumando tradición y compromiso social en una jornada que, para muchos, empieza precisamente con ese primer bocado de roscón relleno de nata.

Es una elaboración que combina volumen y artesanía, porque cada paso cuenta para que el resultado llegue a la plaza con el punto justo de esponjosidad y sabor. Detrás del gran despliegue hay días de trabajo intenso y coordinación para que, cuando arranque el reparto, el roscón esté listo para servirse de forma ágil y ordenada gracias a los voluntarios de la Fundación Caja Rural de Aragón.

El reparto del gran roscón se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los momentos más esperados del calendario festivo. La cita en la plaza del Pilar marca el pistoletazo de salida a un día en el que Zaragoza se echa a la calle, con propuestas para todos los públicos y un ambiente que mezcla lo institucional y lo popular.

Los patrocinadores que hacen posible este cita tan esperada son Fundación Caja Rural de Aragón, Grupo Los Vientos y FCC Medio Ambiente.